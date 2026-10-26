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Tallink jätab MyStari reisid esmaspäeval rikke tõttu ära

Majandus
Tallinki MyStar
Tallinki MyStar Autor/allikas: MyStar/ Tallink Grupp
Majandus

Laevafirma Tallink jätab esmaspäeval rikke tõttu ära reisilaeva MyStar graafikujärgsed reisid Tallinna-Helsingi liinil.

Kell 7.30 Tallinnast väljunud MyStar ei saanud oma reisi jätkata ja pidi tehnilise rikke tõttu tagasi Tallinna sadamasse pöörduma, teatas Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus esmaspäeval.

Tema sõnul avastati rike masinaruumis, kuid täpsemalt selle põhjust ning vea kõrvaldamise aega veel öelda ei saa.

Kompus lisas, et Tallinna-Helsingi liinil teenindavad reisijaid ja kaubaveokliente laevad Megastar ja Victoria I.

Ettevõtte esindaja kinnitusel on reisijaid informeeritud ning avatud on ka klienditeeninduse kõneliinid. Kaubaveokliendid saavad edasise info päeva jooksul.

Tallink vabandab kõigi reisijate ees, keda võimalikud muudatused puudutavad.

Tallink kurseerib tavaolukorras Tallinna ja Helsingi vahel kolmetunniste vahedega, kus kaks tundi kulub sõidule ning vahepeal seisab tunni sadamas. See tähendab, et poolekaheksane laev oleks pidanud Helsingist tagasi Tallinna poole tulema kell 10.30, uuesti Soome suunas sõitma 13.30 ja siis tagasi Eesti poole. Nüüd asendavad seda Megastar ja Victoria I.

Toimetaja: Mait Ots

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