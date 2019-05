Sirje Potiseppa petiseks nimetanud mehe üle algas kohus

Läinud aasta oktoobris avaldas portaal Lõunaeestlane Valgamaa taluniku Kaupo Kutsari arvamuse, et Eesti sinimustvalge lipumärk eksitab tarbijat ja Sirje Potisepp on sellega aastaid inimesi petnud. Potisepp kaebas Kutsari kohtusse, nõudes ebaõigete andmete ümberlükkamist ja kahju hüvitamist.

Toidukauba kvaliteeditähis – Eesti lipu märk – ajab Valgamaa taluniku Kaupo Kutsari meelest ostjad segadusse, sest sinimustvalge tagant eeldaks saada täielikult kodumaist toodet, kuid statuut lubab kasutada ka välismaist toorainet.

Portaal Lõunaeestlane pani mullu oktoobris Kutsarile viidates seda teemat käsitledes pealkirjaks "President andis teenetemärgi petisele", pidades petiseks toiduainetööstusi esindava liidu juhti Sirje Potiseppa.

"Ajakirjanikuga ma rääkisin sellest, ja ta küsis, et president andis teenetemärgi ja et see on nagu inimeste petmine. Ja ta küsis seepeale, et kas sa ütled, et president andis medali petisele. Tema küsis ja mina ütlesin, et ma ei julge seda öelda. Aga avaliku arvamuse petmisega on tegu, sest seda kinnitavad ka uuringud," rääkis Kutsar "Aktuaalses kaameras".

Potiseppa esindasid Valga kohtumajas toimunud istungil Allar Jõks ja Triin Toom. Nende sõnul on Potisepp alati selgitanud, mida toidukauba kvaliteeditähised tähendavad. Seega on alusetu väita, et ta oleks kedagi petnud.

Triin Toomi sõnul on vaidluse sisu selles, et millal võib inimest nimetada petiseks. "Konkreetselt lipumärgiga vaidlusel väga suurt puutumust pole, kuivõrd see, kas ja kuidas keegi lipumärki mõistab, selles vaidluses vaidlusalune teema pole," ütles ta. "Küsimus on selles, kas meie klient on lipumärgi sisu piisavalt arusaadavalt selgitanud ja kas ta on püüdnud kedagi petta, väites, et lipumärk tähistab midagi sellist, mida see tegelikult ei tähista."

Kohus lubab otsust juuni keskpaigaks.