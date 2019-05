Coopi poodides saab sularaha arvele kanda

Coopi kauplustes saab teisipäevast teha sularaha sissemakseid. Kuigi nende tehingute hulk väheneb, on Eestis palju väikeettevõtjaid, kel on tarvis teenitud sularaha kiiresti oma arvele kanda.

Coopi statistika näitab, et ligi pooled ostud nende poodides tehakse sularahas. Eriti maapiirkondades soovivad paljud, et neil oleks eurod oma rahakotis.

Elva tarbijate ühistu nõukogu liige Aivar Nigoli sõnul kasutavad sularaha rohkem eakamad inimesed.

"Meil on nii ka oma perekonnas – eakamad inimesed kasutavad. Neil on turvalisem tunne, nad näevad, palju neil on raha rahakotis ja oskavad selle järgi paremini arvestada. Aga on ka näiteks väliskliendid. Tulevad Otepääle puhkama või siia piirkonda ja maksavad mingite teenuste eest sularahas," rääkis ta.

Eestis on üle 40 sularahaga arveldava pangakontori ja üle kahesaja sularaha sissemakseautomaadi. Suve keskpaigaks lisandub neile 300 Coopi poodi.

Hambaarst Kristina Kull rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et vanemaealised inimesed pigem võtavad pangast raha välja ja hoiavad kodus raha. "Koguvad näiteks proteeside valmistamiseks ning siis tulevad ja soovivad maksta sularahas," lausus ta.

Coop panga juhatuse esimees Margu Rinki sõnul pole keegi viimased 20 aastat sularaha kui pangateenuse arendamisega tegelnud.

"Kaarte on arendatud ja erinevaid makseid ja internetipanka. Keegi pole mõelnud, mismoodi sularahaga paremini hakkama saada. Siin tuleb nüüd meie eripära välja. Eelmisel aastal me lõime selle, et kassadest saab sularaha ja nüüd saab ka sisse maksta. Aga kust see raha tuleb? Tuleb läbi väikeettevõtjate – juuksuritöökojad, lillepoed, kingsepad, kus enamasti on summad nii väikesed, et kliendid tasuvad sularahas. Aga kingsepal on lõpuks vaja sularaha kuhugi arvele panna, et maksta ära oma hankijaile ja maksta ära oma elektri- ja telefoniarved," rääkis ta.

Erakliendid saavad poodides arvele panna kuni 2000 ja ärikliendid kuni 10 000 eurot kuus.