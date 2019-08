Kuigi Võru linnas on koerapidajate arv olnud pidevas kasvutrendis, puudus seal seni koht, kus lemmikloom vabalt joosta saaks. Nüüd on see viga parandatud ning viineriketi läbinärimisega kuulutasidki Võru linna koerad uue mänguala avatuks.

"Need aiad muudavad väga palju, sest kuna tegelikult koeraga ei tohi kuskil ilma rihmata jalutada, aga koerad vajavad ka vabalt liikumist, ilma rihmata jooksmist, siis selline aiaga piiratud mänguala, kus koerad saavad tutvuda ka teiste koertega, on väga teretulnud," põhjendas Võru koertekooli "Vurrude nimel" treener Karis Rämmel.

"Ma olen ise koerainimene, vajadus on ikka päris suur, et koertel oleks, kus käia, sotsialiseeruda, teiste koertega kokku saada, mina leian, et väga vajalik asi oli," tunnustas kolme koera omanik Kristi Ahman.

Kagu-Eesti kennelklubis on täheldatud, et koerapidajate arv on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. Iseäranis on seda näha nii linnapildis, aga ka koeranäitustel.

"Ju siis koertega on lihtsam hakkama saada. Paljud noored ei jõua endale korterit osta, elavad üürikorteris, ei taha kohe peret luua, võtavad endale koera, siis on kellegi eest hoolitseda, midagi teha," põhjendas kennelklubi juht Kaiu Piirmann.

"Linna arengukava koostamise käigus on inimesed väga palju pöördunud, et selline väljak võiks olla. See on kindlasti väga vajalik objekt, sest neid koeri tuleb igal aastal kuskil 30-50 juurde, lisaks veel need koerad, kes ei ole registreeritud," ütles Võtu linnapea Anti Allas.

Võru koerteväljak läks maksma 25 000 eurot ning selle hoolduskulud on arvestatud linna üldhoolduskuludesse.