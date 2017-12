President Kersti Kaljulaid kutsus esmaspäeval enda juurde parlamendi õiguskomisjoni liikmed ning ühe teemana kerkis Karilaiu sõnul üles kooseluseaduse "maa ja taeva vahel olek". Karilaiu sõnul avaldas president küll arvamust, et seaduse rakendusaktidega tuleks edasi minna, kuid Karilaiu sõnul ei ole praeguses parlamendikoosseisus see võimalik.

"President on võtnud selge poliitilise positsiooni, et kõigil on õigus olla õnnelik ja soovitas vastu võtta rakendussätted. See on selline idealistlik lähenemine. Praeguses parlamendis seda koosmeelt näha ei ole, mistõttu tuleks erakondadel võtta mandaat järgmistel riigikogu valimistel kui soovitakse selle teemaga edasi minna," sõnas Karilaid.

President Kersti Kaljulaid ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegune olukord (kooseluseadus on vastu võetud, kuid rakendusaktid mitte - toim) on poolik ning kooseluseadusega peaks edasi tegelema.

"Sellest oli kohtumisel juttu, aga see jutt võttis oma tavalise kuju. Oli toetajaid ja vastaseid ning täna ei suuda riigikogu edasi minna rakendusaktidega," märkis president.

Teiste teemadena tuli kõne alla presidendi kohtumisel parlamendi õiguskomisjoniga vägivalla ennetus Eestis, haldusreformijärgne järelevalve uutes omavalitsustes, Euroopa Liidu eelarvest tulevate toetuste vähenemine jpm.