Sellel teemal võttis sotsiaalmeedias sõna finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

"Sõnal on jõud, ka börsiettevõtete avalikus sõneluses nende väärtusele. Aeg on asjale joon alla tõmmata, vältida turukuritarvituse piire katsuvaid pool-avaldusi. Seondub tööalase tegevusega," kirjutas Kessler.

Kessler rõhutas, et börs on finantsjärelevalve subjekt nagu ka börsiemitent ja pangakontsern.

Finantsinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Kaisa Gabral täpsustas, et postituse eesmärk oli tähelepanu juhtida pikale veninud avaliku väitluse lõpetamisele.

"Börsiettevõtjate puhul tuleb avaldustes olla hoolikas, õige, täpne ja täielik. Finantsinspektsioon on olnud dialoogis mõlema börsiettevõtte esindajatega ning saavutanud konsensuse, et avalikkuses sellises võtmes väitlusega ei jätkata," ütles Gabral ERR-ile.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles esmaspäeval ERR-ile, et LHV ja Tallink pole börsireegleid rikkunud.

Neljapäeval avaldas LHV Varahaldus, et tegi koos erakapitalifondiga Novalpina Capital Tallinkile 200 miljoni eurose finantseerimispakkumise. Tallink lükkas pakkumise tagasi ja avaldas selle üksikasju, kinnitades, et see ei ole ettevõtte aktsionäride huvides.