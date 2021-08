Kohalikel valimistel on ainsana mitu valimisringkonda Tallinnas ja Peipsiääre vallas

"Seadus seda lubas ja seepärast volikogu tänavu juunis ka sellise otsuse tegi," ütles Peipisääre vallavanem Aleksandr Širokov neljapäeval ERR-ile. Tema sõnul pandi volikogus hääletusele valimiste korraldamine ühe valimisringkonna või nelja ringkonnaga ning volikogu pooldas viimast varianti.

"Volikogu liikmed soovisid, et oleks garanteeritud eri kogukondade, eri piirkondade esindatus volikogus. Ma ise leian ka, et nii on õige," selgitas Širokov. Ta viitas sellele, et Peipsiääre vald moodustus haldusreformi järel viiest varasemast omavalitsusüksusest: Vara, Alatskivi, Peipsiääre ja Pala vallast ning Kallaste linnast.

Peipsiääre vallavolikokku valitakse 21 liiget ning valimisringkondadest saab volikokku kolm, neli, viis ja üheksa saadikut. Vallas elas aasta alguse seisuga 5642 inimest.

Tallinnas erineb ringkondade mandaatide arv kaks korda

Tallinna linnavolikogu 79 liiget valitakse kaheksas valimisringkonnas, kusjuures ringkonna mandaatide arv sõltub sealse elanikonna suurusest. Iga ringkond saab esmalt viis mandaati, ehk kokku jagatakse sel põhimõttel 40 volikogu kohta. Ülejäänud 39 mandaati jaotatakse proportsionaalselt valijate arvu järgi valimisteaasta 1. juuni seisuga. Sel põhimõttel saab Lasnamäe suurima ringkonnana 16 mandaati (5+11), Pirita kõige väiksemana seitse (5+2) mandaati.

Mandaatide jaotus Tallinna valimisringkondades:

- valimisringkond nr 1 on Haabersti linnaosa, kus on 9 mandaati;

- valimisringkond nr 2 on Kesklinna linnaosa, kus on 10 mandaati;

- valimisringkond nr 3 on Kristiine linnaosa, kus on 8 mandaati;

- valimisringkond nr 4 on Lasnamäe linnaosa, kus on 16 mandaati;

- valimisringkond nr 5 on Mustamäe linnaosa, kus on 11 mandaati;

- valimisringkond nr 6 on Nõmme linnaosa, kus on 8 mandaati;

- valimisringkond nr 7 on Pirita linnaosa, kus on 7 mandaati;

- valimisringkond nr 8 on Põhja-Tallinna linnaosa, kus on 10 mandaati.

Mandaatide jaotusel kasutatakse d'Hondti meetodit

Mandaatide jaotus Tallinnas on sarnane riigikogu valimiste korraldusega, kus lihtkvoodist üle jäänud hääli kantakse üle samas ringkonnas kandideerinutele või teises etapis d'Hondti jagajate meetodil ülelinnaliselt, selgub valimisteenistuse edastatud selgitusest.

Mandaadi saamiseks tuleb ringkonnas koguda lihtkvoodi jagu hääli. Lihtkvoot on antud kehtivate häälte arv jagatud ringkonna mandaatide arvuga.

Nii mitu korda kui erakond või valimisliit lihtkvoodi jagu hääli kogub, nii palju mandaate nad volikogus saavad. Mandaadid jagatakse nimekirjas enim hääli kogunud kandidaatidele.

Üksikkandidaadil tuleb volikokku pääsemiseks saada lihtkvoodi jagu hääli.

Kui ringkonnas jääb häältejäägi tõttu mandaate jaotamata, siis jaotatakse need ülelinnaliselt võrdlusarvude meetodil (d'Hondti jagajate meetodil).

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised peetakse 17. oktoobril.

18. augustil algab valimisliitude ja kandidaatide esitamine valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks, mis kestab kuni 7. septembri kella kuueni õhtul.