Stamberg: Keskerakond kaotab Tallinnas ainuvõimu

"Üldpilti vaadates on täiesti selge, et Keskerakond üksi seda linna enam valitsema ei hakka," ütles Stamberg teisipäeval ERR-i uudistesaates "Otse uudistemajast" viidates enda läbiviidud äsjasele uuringule.

ERR-i ajakirjanikud Urmet Kook ja Anvar Samost tõdesid saates, et enamuse saamiseks Tallinna linnavolikogus peaks Keskerakond koguma vähemalt 40 protsenti häältest, kuid see ei ole tõenäoline.

"Arvestades ka seda, et kohalikel valimistel saavad hääletada kodakondsuseta inimesed ja noored alates 16. eluaastast, siis on Tallinnas neli suurt tegijat: Reformierakond, Keskerakond, EKRE ja Eesti 200," rääkis Stamberg. Tema sõnul on kolme partei – Reformierakonna, Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) – toetus Tallinnas praktiliselt võrdne, statistilist erinevust nende vahel pole.

"Seega on küsimus, kas Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond üldse saavad Tallinna volikokku?" küsis Samost. "See pole üldse välistatud," vastas Stamberg.

Sotsioloog tugines oma väidetes teisele uuringule, kui teisipäeval ERR-i tellimusel avaldatud küsitluse tulemused, mille metoodika lähtus riigikogu valimistest, kus hääletamise õigus on ainult Eesti kodanikel.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.