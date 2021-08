Norstati reitingud: erakondade järjestus püsib muutumatuna

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase erakondade populaarsusuuringu kohaselt püsivad parteide toetusreitingud hetkel stabiilsed. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,6 protsenti ja Keskerakonda 17,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga reitingutabelis märkimisväärseid muutuseid ei toimunud ning erakondade toetusprotsendid jäid eelmise nädalaga sarnasele tasemele, tõdes Norstat pressiteate vahendusel.

Liidrina jätkab Reformierakond, mille edu teisel kohal oleva EKRE ees on 7,5 protsendipunkti. Populaarsuselt kolmas on Keskerakond, kes jääb EKRE-st maha 4,7 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (12,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4 protsenti) ning Isamaa (5,8 protsenti). Viimase nelja nädalaga on mõnevõrra toetust kasvatanud SDE, kelle reiting on praegu 1,3 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuli lõpus.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48 protsenti ja opositsioonierakondi 36,8 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. juulist 24. augustini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti kodanikku. Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 27.07-02.08, 03.08-07.08, 09.08-16.08 ja 17.08-24.08.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (30,1 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär 1,42 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,72 protsenti.