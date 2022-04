Kogudused said üle kahe aasta ühiselt ülestõusmispüha tähistada

Tallinna Peeter-Pauli katedraali õuel süüdatakse paasaküünal hilisõhtul. Paasaküünal sümboliseerib Kristust ja jagatud küünlatuli tähendab usku.

Raskel ajal, kui sõda Ukrainas puudutab kõiki, on kõige tähtsam leida iseendas rahu, kinnitavad Rooma-Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

"See on see sõda, mida me võidame enda sees, et ei tekiks vihkamist isegi praeguses olukorras, et meie armeastus ei saaks otsa. See on see kõige tähtsam sõda. Proovime võidelda ja võita seda sõda," rääkis Jourdan.

"Ma olen näinud, kuidas rahu suudavad säilitada Ukrainas kristlased ja vaimulikud, kes jätkavad teenistust ka siis, kui nad peavad seda tegema pommivarjendites. See rahu kandub üle ka meile ja meie peame seda peegeldama teistele," ütles Viilma.

Pühade-eelsel ööl kogunevad sarnaselt katoliiklastega ka mitmed luterikogudused. Tallinna Kaarli koguduses peetakse pühade eel ööteenistusi juba aastaid.

Mõni tund hiljem kogunevad aga kirikulised juba ülestõusmispüha missale. Koguduse õpetaja Jaak Aus tõdeb, et kaks aastat pole ta koroona tõttu saanud nii suure hulga kirikuliste ees seista. Kaarli kogudus on EELK suurim kogudus.

"Nagu ei oleks kunagi pidanud jumalateenistust, täpselt selline ärevus on. Ja teine asi ka, et see pandeemia mõjutas natuke inimeste liikumist. /.../ Praegu võib öelda, et kirik täitub järjest ja see tekitab positiivset ärevust - inimeste jaoks on see sündmus oluline, mida me tähistame," rääkis Aus.

Kui luterlased ka katoliiklased tähistavad ülestõusmispüha, on õigeusklikel palmipuudepüha ning algamas on püha nädal. Õigeusklikel on ülestõusmispühad nädala pärast.