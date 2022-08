Eesti mööblimüüjad: Ikea avamine ei too mööbliturule suuri muutusi

Eesti mööblimüüjate sõnul ei too Rootsi mööblipoe Ikea avamine Eesti turule suuri muudatusi, sest paar aastat siin tegutsenud väljastuspunktile ning teiste Ikea poodide läheduse tõttu on bränd oma eksklusiivsuse minetanud.

Alles see oli, kui sotsiaalmeedias ilmusid kuulutused – kes läheb Ikeasse, palun tooge mulle paar asja. Kaubareisidest Soome on saanud ajalugu, sest Rootsi mööblifirma näidistube saab alates tänasest uudistada ka Eestis.

Suuri rahvamasse Rootsi mööblipoe avamine kohale ei meelitanud, aga uudishimulike kõrval oli ka neid, kel kohe hommikul oli kindel ostusoov.

"Mul on vaja diivanit. Mulle meeldib väga. Rocca al Mares vaatasime ja see on parem diivan kui Rocca al Mares," ütles Ikeat külastanud Jelena.

Haapsalu pere tuli Ikea poodi ennekõike uudistama, kuigi uut mööblit oleks vaja nii elu- kui ka lastetuppa. Viimased mööbliostud tegi pere veebipoest, kus mõne toote hind võib olla Ikea omast soodsam.

"Internetipood on ka, vaatad ühte pilti, lähed poodi vaatad, mis reaalne pilt on, siis need tihtipeale valmistavad pettumuse. Mis mõttes? Pildi peal on ilus pilt, aga tegelikult ei vasta hinnale see kvaliteet," ütles Anžeelika.

Eesti mööblimüüjad ei usu, et Ikea tulek siinsel turul kaardid segi lööb. Veebipoe ON24 juhi Astrid Bachmanni sõnul kaotavad neljapäeval avatud poele ostjaid ennekõike Helsingis ja Riias tegutsevad Ikea poed, kus seni käisid ka eestlased sisseoste tegemas.

"Alguses tõenäoliselt on huvi suurem, aga mingil hetkel see vaibub ja on üks paljudest poodidest," lausus Bachmann.

Aatriumi tegevjuhi Liina Kivimäe sõnul on tuntud mööblipoe kaup tänu paari aasta eest Tallinnas avatud väljastuspunktile kättesaadav ning tänaseks on kaubamärk oma eksklusiivsuse minetanud.

"Kui seda Eestis ei olnud, siis see tundus eriti äge ja raskesti kättesaadav ja see oli mingit pidi omal ajal moeasi, et lähme Ikeast ka läbi, kui juba Helsingisse lähme. Enamik inimesi, keda Ikea mööblistiil kõnetab, on juba ammu Ikeas ära käinud," lausus Kivimäe.

Ikea Baltikumi müügijuht Ian Strickland ei pelga, et kiire inflatsiooni tõttu eestlastel napib raha, mida kulutada

"Me elame väga veidras maailmas, oli pandeemia, sellest toibumine, majanduslikud probleemid, aga me jääme siia pikemaks ajaks. Me oleks avanud varem, aga siis oli pandeemia. Elu on nagu Ameerika mäed, kord oled üleval, siis all," ütles Strickland.