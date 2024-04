Kaupmeeste liit: odavama mööbli müüjate seas võib turult lahkujaid veel tulla

Alates aprillist ei tegutse Eesti turul Soome mööblipoed Sotka ja Asko. Lasnamäelt on nende mööbliärid kadunud. Suurima müügipinnaga kodumaisel sisustuskaubamajal Aatrium ei lähe samuti hästi.

"Nii on. Ega neid valdkondi, millel praegu hästi läheb, vist väga palju ei ole, aga keerulised olukorrad on põnevad," ütles Aatriumi sisustuskaubamaja tegevjuht Toomas Vallikivi.

Eelmisel aastal kukkus Aatriumi käive varasemalt kaheksalt miljonit 6,6 miljonile eurole. Puhaskahjum ulatus poole miljoni euroni.

2. aprillil ametisse asunud Vallikivi sõnul on eesmärk tänavu kahjumist välja tulla.

"Aasta alles algas ja eks esimesed nädalad-kuud lähevad sellele, et vaadata, mis seis üldse on. Lubada ei julge, loomulikult iga ettevõte tahab tegutseda selle nimel, et teenida kasumit," rääkis Vallikivi.

IKEA Eesti järel käibemahult teine ettevõte Evelekt, mis esindab kaubamärki Home4you, lõpetas eelmise aasta väikese miinusega. Ettevõtte omaniku Jüri Zoova hinnangul said sellise tulemuse eelmisel aastal enamus mööbli- või sisutusäridest.

"Arvestades statistikaameti andmeid, et viimased 18 kuud on olnud jaekaubandus pidevas languses, ja kui võrrelda 2023. aastat 2022. aastaga, siis oli see langus kaheksa protsenti. Teadaolevalt tööstuskaupade sektor on veelgi suuremas languses, kuskil 13-protsendilises languses. Kui kõike seda arvesse võtta, siis võib öelda, et meil on täitsa hästi läinud," rääkis Zoova.

Suurte tööstuskaupade müük on enim kannatanud ostujõu languse tõttu.

"Inimesed eelkõige üritavad osta allahindlust ja ettevõtete kulubaas on sama ajal päris palju kasvanud, mis tähendab seda, et ettevõtetel on väga raske oma kulusid ära katta," selgitas Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.

Kuid ka konkurents on odavama mööbli osas suurenenud.

"Oluline mõjur on olnud ka IKEA tulek Eesti turule. IKEA tuli, ta võttis kohe hästi suure turuosa ja ta just konkureerib samas segmendis, paljuski hinnasegmendis. Selles segmendis, ma arvan, raskustesse sattuvaid ettevõtted tuleb veel ja võib-olla veel keegi loobub," ütles Peil.

Suurim Eesti mööblimüüja IKEA vastas "Aktuaalsele kaamerale", et nädala lõpuks saavad nad öelda, kuidas neil eelmisel aastal läks.