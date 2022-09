Pärnu sadamas põhja läinud ajalooline purjelaev lekib kütust

Esmaspäeva õhtul paistsid laevast vaid mastid. Kahvel-taglasega purjelaev vajus põhja tõenäoliselt seetõttu, et pumbad lakkasid mingil põhjusel töötamast. Juba paar aastat kai ääres seisnud laev lekkis pisut ja seal töötasid pidevalt pumbad.

Pärnu päästekomando sai väljakutse uppunud aluse juurde pärast keskpäeva, et kütusereostusele piir panna. 78-aastane laev loodetakse kolmapäeval üles tõsta.

"Hetkel siis päästemeeskonnad on reostuse piiranud absorbentpoomidega. Suudame seda kokku koguda väga minimaalselt. Enamus kokku kogumise protsessist jääb tõenäoliselt selleks ajaks, kui alust hakatakse välja tõstma. Kütusepaagis on hinnanguliselt 50 liitriit kütust. Tasapisi lekib seda praegu siia veepinnale juurde," sõnas Lääne päästekeskuse välijuht Tõivo Tim Nõlvak.

MTÜ Jenny Kruse juhatuse liige Risto Tamm ütles, et laeva üles tõstmine on rahaliselt päris koormav. "Ma isegi hetkel ei oska ette kujutada. Tuleb siin leida tuukrid, kraanafirmad, laev tuleb veest välja tõsta. Ühesõnaga, ma veel hetkel isegi ei kujuta ette, kui palju see läheb maksma MTÜ-le. Vesi talle otseselt ei tohiks midagi teha, see on tema keskkond. Praegu meile tundub, et laeval ei ole mingeid suuri purustusi. Tõenäoliselt lihtsalt pumbad lakkasid töötamast ja seega peaks olema võimalik laev taastada," ütles Tamm.