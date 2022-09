Omanik tahab Pärnus põhja läinud purjelaeva uuesti merekõlbulikuks teha

Praegu näeb Pärnus täies suuruses 61-tonnist ja 16 meetri pikkust laeva, millest esmaspäeva pärastlõunal paistsid veest vaid mastid. Kui kaua laeva ülestõstmine aega võtab, seda ei osanud esialgu keegi arvata, aga kolmapäeval kella 14 ajal tehti töödega algust ja kui laev osaliselt juba pinnal oli, hakati sealt vett välja pumpama. Südaöö paiku saadi asjaga ühele poole, kell näitas siis neljapäeva.

Laeva haldava MTÜ Jenny Kruse juhatuse liikmel Risto Tammel oli reedel pisut rõõmsam ilme ja viskas juba naljagi, nimetades Jenny Kruset allveepurjekaks.

Üks suur mure sai murtud, aga ees ootab samuti suur töö.

"Edasi saab see, et me kõigepealt paneme lisatoestuse alla ja siis hakkame tegelema kahjude, ja mitte ainult kahjude, vaid selle, mis vajab vahetamist, kaardistamisega. Kas on mingeid kereplanke vaja vahetada, millised kaared, selle kindlaksmääramine. Ja siis hakkame samm-sammult minema," selgitas Tamm.

Kui palju laeva ülestõstmine maksma läks ja kui palju raha kulub selle korda tegemiseks, seda ei oska Tamm öelda.

"Nii palju oskan öelda, et see on palju, aga kui palju, seda veel ei oska. Oleme näinud erakordselt suurt lahkust inimeste poolt, kes on toetanud meid selles väljatõstmisprotsessis. Väga suur hulk toetajaid on kindlasti olnud nii Pärnust kui ka üle Eesti. Eks need kulud võivad minna väga suureks. See on meie eesmärk küll, et ta teha ikkagi merekõlblikuks," rääkis Tamm.