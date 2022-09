Pirita TOP sulgeb energiahindade tõttu uksed juba enne renoveerimise algust

1980. aasta olümpiaregatiks valminud Pirita TOP-i hotellihoone renoveerimiseks on läbirääkimisi peetud pikalt ning augustis jõudsid arendaja Novira ning Tallinna linn kokkulepeteni. Läbirääkimised käivad veel muinsuskaitse eritingimuste üle.

Kuigi renoveerimiseni läheb veel aega, sulgevad hoones tegutsevad asutused, sealhulgas ujula, juba praegu uksed, põhjuseks rekordeid püstitavad energiahinnad.

"See asjaolu, et ujula ja muud hoones tegutsevad ärid sulgevad oma uksed, vastab tõele. Paraku ei ole võimalik tänaste energiahindade juures hoonet enam mõistlikult majandada. Lisaks on hoone projekteeritud selliste lahendustega, mis ei vasta tänapäevastele energianõuetele ning on äärmiselt ebaefektiivne. Hoones ka väga palju tühja pinda, mida paraku peab samuti haldama, kütma ja remontima," ütles Novira partner Andres Liinsoo.

Ehitustegevus on planeeritud 2023. aasta kevadesse, kuid seegi võib veel muutuda. "Eeldusel, et koostatud ajagraafikud projekteerijatega peavad ja suudame ka juriidilised probleemid lahendada mõistlikus tempos, siis jah – ehitustegevus on planeeritud 2023 kevadesse. Lõplik otsus ehituse kohta tehakse arvestades konkreetset turusituatsiooni ja äriplaani teostatavust," märkis Liinsoo.

Varem on arendaja ERR-ile öelnud, et ainuvõimalik lahendus Pirita TOP-ile elu sisse puhumiseks on hoonesse parkimisvõimaluse rajamine, olemasoleva hotelli muutmine reaalselt töötavaks apartment-tüüpi hotelliks ning spordiklubi täielik ümberehitamine kaasaegseks tervisekeskuseks. Samas seab muinsuskaitse hoone renoveerimisele piirid – juurde ei tohi sinna ehitada midagi, vaidlusaluseks küsimuseks on olnud, kui palju tohib ümber ehitada.

Liinsoo sõnul on muinsuskaitse eritingimuste projekt on nüüdseks olemas. "Seal toodud tingimused on meie hinnangul mõistlikud ja hoone arendajat rahuldavad. Tõsi on mingeid nüansse, millega me rahul ei ole. Koostöös eritingimuste koostajatega otsime neile sobilikke lahendusi. Tingimused ei ole ametlikult väljastatud, see on omaette protseduur ja võtab oma aja," rääkis Liinsoo.

TOP-i hoone projekteerimistööd praegu käivad. Lammutus- ja ehitustegevuseks on Novira arvestanud kaks aastat.

Pirita TOP hotellihoone omanikuks on küll Purje Vara OÜ, kuid rekonstrueerimise plaani elluviimiseks on palgatud Novira.