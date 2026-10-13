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Galerii: vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala

Eesti
Võidutöö
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Eesti

Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS-i ja arhitektide liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme ala arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto töö "Spinn", mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi.

Suvel välja kuulutatud võistluse eesmärk oli leida piirkonda arhitektuurselt terviklik lahendus, mis oleks praktiline, tehniliselt teostatav ja majanduslikult põhjendatud. Võistlusele laekus 15 tööd.

"Tööde tase oli küll ebaühtlane ja kõik lahendused ei vastanud tellija ootustele, ent võistlus täitis siiski oma eesmärgi: leidsime väga tugeva lahenduse, mis eristus teistest selgelt ning žürii otsus oli üksmeelne," kommenteeris žürii esimees, Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP-i) nõukogu esimees Aivar Tuulberg.

Võidutöö autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto. Nende lahendus lähtub krundi asukohast mere ja jõe vahel. Kavandi arhitektuurseks eripäraks on astmeline hoonestus.

Lisaks korteritele on kvartalisse kavandatud hotell, spaa, ujula, kurlingusaal, spordi- ja treeninguruumid ning tervisekeskus. Samuti on plaan rajada restoran ja kohvik, kaubandus-, teenindus- ja büroopinnad, lastehoid ning peo- ja konverentsisaal.

Võidutöö "Spinn" visuaalid Autor/allikas: Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto

Kvartali suurim avalik väljak on kavandatud mere äärde vaatega Tallinna siluetile ning see ühendatakse rannapromenaadiga. Omaette plats tekib hotelli sissepääsu ette.

Parkimiseks rajatakse maa-alune parkla, mille sissepääs tuuakse Topi tänava äärde.

Järgmise sammuna soovib arendaja jätkata detailplaneeringuga ning töötada koos võidutöö autoritega lahenduse edasiarendamise kallal.

"Täpseid kuupäevi on praegu veel vara välja pakkuda, ent meie eesmärk on liikuda koostöös Tallinna linnaga edasi võimalikult sujuvalt ja tempokalt," lisas Tuulberg.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid žürii esimees ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse nõukogu esimees Aivar Tuulberg, TOP-i esindaja Margus Hütt, Tallinna linnaplaneerimise ameti arhitekt Kalle Rannula ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Mari Hunt ja Emil Urbel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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