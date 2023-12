Pärnu uue angaari esimeseks tööks on Airbus 320 hooldus

Hispaaniast Pärnu lennanud Airbus A320 on esimene lennuk, mille hooldustööd toimuvad sel aastal Pärnus valminud uues angaaris. Ulatuslikud tööd kestavad ligikaudu kolm kuud. Projektis teevad koostööd Magnetic MRO, lennuoperaator ning lennuki liisingufirma.

Tööde lõpp on kavandatud järgmise aasta esimesse kvartalisse, seejärel alustab lennuk teenindust Lõuna-Euroopa sihtkohtades.

"Tegu on tähtsa ja märgilise momendiga Eesti lennunduses, kus kolm olulist komponenti: lennujaama rekonstrueerimine, mis 2019. aastal sai tehtud Pärnus, uus lennukiangaar, mis valmis selle aasta alguses, ja nüüd ka vastava suurusega lennuk, mis kohale lendas. Me vähemalt üritame teha lennukihooldust mujal kui ainult Tallinnas, sellises suuruses vähemalt," rääkis Magnetic MRO operatiivjuht Jan Kotka.

Kotka ütles, et angaarid ja hoolduskohad on väga kallid, seetõttu üritatakse töö planeerida konveiermeetodil ehk üks lennuk tuleb, teine läheb.

"Hooldustööde käigus tuleb tihti ette üllatusi ehk uusi töid, mida ei ole võimalik broneeritud aja sees sooritada. Sellisel juhul ongi meil olukord, kus me peame nuputama, et mis me siis teeme, kellega kuidas kokkuleppele saame. Antud lennuk on meil sees juba augustist. Meie olemasolevas neljas angaaris Tallinnas me ei olekski suutnud seda tööd enne kevadet ette võtta," lausus Kotka.

Talvel ei näe Pärnu lennuväljal lennukeid kuigi tihti. Aga teisipäeval oli selline eriline päev, et Airbus just maandus ja kohale jõudis ka Ruhnu lennuk.

"Talvel on meil endiselt Ruhnu lennud neljal päeval nädalas, On ka külalisi Soome ja Läti lennukoolidest, kes oma treeninglendusid siin teevad. Aga turiste on tõesti väga vähe. Täna hooldusse jõudnud lennuk teeb loodetavalt tee lahti ja lennujaam leiab tihedamat kasutamist. Kui neil siin kõik hästi õnnestub, siis loodetavast näeme ka edaspidi sellist lennukihooldust," lausus Pärnu lennujaama käitlusjuht Erki Teemägi.