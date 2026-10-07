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Tallinna lennujaamas taas reisijate rekord, ent talvel reisimine väheneb

Majandus
Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Majandus

Kuigi Tallinna lennujaamas on reisijate rekordid purunenud viimase aasta kõigi kuude lõikes, on kommertsdirektor Eero Pärgmäe sõnul talvel oodata reisimise vähenemist.

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg ütles ERR-ile, et viimase 12 kalendrikuu jooksul ületati kuurekord kõigil kuudel. "Kõigi aegade rekord ületati neljal kuul: mais, juunis, juulis ja augustis 2026," ütles ta.

Graafika allikas: Tallinna lennujaam

Septembris läbis Tallinna lennujaama ligi 356 000 reisijat, mis on 13 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Tegemist oli lennujaama ajaloo suurima septembrikuu reisijate arvuga. Aasta esimese üheksa kuuga on lennujaam teenindanud kokku 2,89 miljonit reisijat ehk 12 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Septembris toimusid Tallinnast regulaarlennud 41 sihtkohta. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Septembris teenindas lennufirma 16 protsenti kõigist Tallinna lennujaama reisijatest ning pakkus ühendusi üheksasse sihtkohta. Suurima lennufirma positsiooni säilitas airBaltic 27-protsendilise turuosaga. Kokku pakkus septembris Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 22 lennufirmat enam kui 50 sihtkohta.  

Valdav osa ehk 90 protsenti reisijatest kasutas regulaarlende ning tellimuslendude osakaal oli 10 protsenti. Tellimuslendudel reisiti peamiselt Antalyasse, kuid populaarsed olid ka Kreeka ja Montenegro puhkusesihtkohad. Septembris algas ka talvine reisihooaeg Egiptusesse.  

Regulaarlendude populaarseim otseliin oli septembris Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Riia, Stockholm ja Frankfurt. 

Lennuoperatsioonide arv suurenes septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti. Kokku toimus 4031 maandumist ja õhkutõusu ehk keskmiselt 134 lennuoperatsiooni päevas. 

Pärgmäe: talvel reisimine väheneb

Pärgamäe sõnul näitavad reisijate rekordid, et suvegraafik oli erakordselt tihe. "See kasv, mida Wizz Air alustas meil juba eelmise aasta lõpust, kannab meid siiamaani," ütles Pärgmäe ERR-ile.

Ta märkis, et talvegraafikus on kaks suurt mõjurit, mis reisimist alla toovad. "Air Baltic on öelnud, et nad kärbivad oma graafikut tänu sellele restruktureerimisele, mida nad praegu teevad. Ja teine asi on see, et kuna lennukikütuse hind püsib ikkagi erakordselt kõrge, siis enamus vedajaid on öelnud, et see kõrge lennukikütuse hind teeb meile haiget ja talvel nad võtavad oma graafikuid koomale," rääkis Pärgmäe.

"Kui me vaatame järgmisele aastale otsa, siis me liigume sinna eelmise aasta tasandile või natuke isegi alla," lisas ta.

Reisijate arv kasvas septembris ka Eesti regionaalsetes lennujaamades. Septembris teenindati neis kokku 9078 reisijat, võrreldes 8191 reisijaga eelmise aasta septembris. Tartu lennujaama läbis 4847, Kuressaare lennujaama 3008 ja Kärdla lennujaama 1111 reisijat. Pärnu lennujaamas teenindati 104 ning Ruhnu lennuväljal kaheksa reisijat. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Jaan-Juhan Oidermaa

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