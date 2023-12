PRIA väljamaksete viibimine pani põllumehed raskesse olukorda

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) maksab reeglina põllumeestele välja Euroopa Liidu otsusetoetused detsembris, eelmisel nädalal teatas amet ootamatult ligi 3000-le põllumajandustootjale, et väljamaksed viibivad ning võivad lükkuda jaanuarisse. See üllatus pani põllumehed raskesse olukorda.

Põllumehed teavad, et PRIA vaatab nende pindalatoetuste taotlused läbi iga aasta 10. detsembriks ning väljamaksed järgnevad sellele kohe.

Kui 10 000 põllumehe jaoks läks otsetoetuste maksmine ka tänavu libedalt, siis ligi 3000 sai 12. detsembril PRIA-lt ootamatu kirja, et nemad võivad oma toetusraha saada alles jaanuaris. Põhjuseks Euroopa Liidu karmistunud nõuded ja sellega kasvanud bürokraatia.

"Varem oli kontrollisüsteem selline, et väga spetsiifiliselt vaadati kõik nõuded üle kohapealse kontrolli raames, mis oli siis viis protsenti taotlejate hulgast valimist- Aga pinnaseiresüsteem on see, kus hinnatakse praktiliselt kõiki nõudeid, mida on võimalik satelliidiandmete alusel tuvastada sajal protsendil pinnast," rääkis PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Teisisõnu, kui varem tehti kontrolli pisteliselt ja kohapeal, siis nüüd kõigile ja mitmete andmebaaside infot omavahel kõrvutades, et välistada pettusi. Ent eelhoiatust, et uued IT-süsteemid ei pruugi tähtajaks valmis saada, nii et raha väljamaksed võivad hilineda, põllumeestele ei saadetud, enne kui alles 24. tunnil.

Trelli sõnul saadeti hoiatus välja 12. detsembril. "Kuni viimase hetkeni me nägime, et infosüsteem valmib ikkagi," ütles ta.

Toetusest sõltuvad kohustused pankade ja maaomanike ees

Esmaspäeva lõunase seisuga olid oma raha ootel veel umbes 1500 põllumeest kokku 40 miljoni euro ulatuses.

Põllumeestele on oluline toetusraha detsembris kätte saada, sest sellest sõltuvad nende kohustused pankade, seemnemüüjate ja maaomanike ees, kellelt põllumaad renditakse.

"Nüüd on siis olukord, kus ettevõtjad peavad minema nende tuhandete maaomanikega uuesti läbi rääkima, ka finantsasutustega, sisendite kokkuostjatega," rääkis põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. "Kui nüüd need toetused edasi lükkuvad, siis on vaja tasuda ju veel täiendavaid intresse."

Regionaalminister Madis Kallase sõnul sai tema teada, et PRIA ei suuda põllumeestele otsetoetusi õigeks ajaks välja maksta eelmise teisipäeva õhtul. "See ei ole absoluutselt normaalne olukord," sõnas ta.

"Me tegeleme, nädalavahetusel saime näiteks 500 plussile n-ö positiivse otsuse ära teha, mida veel eelmise nädala lõpus ei julgenud loota. Ma loodan, et samasuguseid positiivseid arenguid meil tuleb nii täna-homme-ülehomme," ütles Kallas.

"Hetkel, ma arvan, ei tohi veel ükski ministeeriumi ega PRIA ametnik veel kuidagi mõelda jõulude või uue aasta peale, hetkel tuleb tööd teha," sõnas Kallas.

Esmaspäeva õhtuks raporteerisidki nii ministeerium kui ka PRIA, et võimalus otsetoetused välja maksta leitakse detsembri lõpuks kõigile põllumeestele, kelle taotlused nõuetele vastavad. Uut aastat jäävad ootama paarsada taotlust, mis vajavad põhjalikumat läbivaatust.

Piimatootja: PRIA tegevus tekitab nördimust

Põltsamaa külje all tegutsev piimatootja, osaühing Viraito taotles PRIA-lt ühtset pindalatoetust, aga ka keskkonnasõbraliku majandamise, tera- ja kaunviljade kasvatamise ning glüfosaatide kasutamisest loobumise toetust.

Viraito juhatuse liige Riho Kens ütleb, et tavaliselt on toetus summas pisut üle 100 000 euro ettevõttele üle kantud detsembris. "Sel aastal ei makstagi välja, tuli e-mail, tuleb alles 20. jaanuariks," rääkis ta.

"Vabandati, et pinnaseseire tulemusel tuleb järelkontroll teha, kontrollitakse kogu majapidamise põlluraamatut," sõnas Kens.

Kens lisas, et toetuse hilinemine on tekitanud ettevõttele väga raske olukorra, sest väetiste ja teiste kaupade arved tuleb ära maksta aasta lõpuks.

"Usaldus PRIA vastu hakkab mitte ära kaduma, vaid see tekitab suurt tuska, nördimust tegelikult, olgem ausad. Iga ettevõte on arvestanud rahadega, prognoosidega ja kui sul jäetakse aasta lõpuks ikkagi maksmata suured summad raha, siis väga raske on välja rabeleda sellest probleemist."