Trump lubas USA põllumeestele kaheksa miljardit dollarit toetust

USA-s toimuvad novembri alguses vahevalimised ning president Donald Trump teatas, et tema valitsus kavatseb maksta põllumeestele kaheksa miljardit dollarit toetust.

Uus toetusprogramm nimega Harvest Fuel Relief tuleb olukorras, kus USA põllumajandustootjate kasumlikkust survestavad Iraani sõjast tingitud kütusehindade tõus, kallinenud väetised ja maisi müügihinna langus, vahendas The Wall Street Journal.

Trump kuulutas programmi välja Kansase osariigis, kus avaldas toetust vabariiklasest senaatori Roger Marshalli kampaaniale. Demokraadid on Kansases oma toetust suurendanud ning Marshall püüab nüüd oma kohta senatis säilitada.

Programmi käivitamine toimub vaid kaks nädalat enne vahevalimisi. Diislikütuse keskmine hind on aga tõusnud üle kuue dollari galloni kohta, suurendades märkimisväärselt traktorite, kombainide ja muu põllumajandustehnika kasutamise kulusid.

Maapiirkonnad ja põllumehed on üldjuhul toetanud vabariiklasi, kuid nüüd seisavad partei kandidaadid silmitsi oma lojaalse valijaskonna rahulolematusega. Seetõttu seisavad vabariiklased Iowas ja Kansases silmitsi keerulise valimisvõitlusega.

Uus kaheksa miljardi dollari suurune abipakett lisandub mullu detsembris välja kuulutatud 12 miljardi dollari suurusele toetusele, mille eesmärk oli hüvitada Hiinaga peetud kaubandussõja mõju USA põllumajandustoodete ekspordile.

Põllumajandusorganisatsioonid tervitasid uut toetusvooru, rõhutades, et kõrged diislikütuse hinnad panevad farmerid raskesse seisu. Trump lubas kampaaniakoosolekul, et kui vabariiklased valimised võidavad, suurendab ta põllumeestele makstavaid toetusi veelgi.