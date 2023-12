Valga vald kaalub eelarveseisu parandamiseks mõnest EL-i projektist loobumist

Valga vallas hakkab volikogu algava aasta eelarve üle väitlema järgmisel nädalal. 26 miljonit eurot on raha, millega Kagu-Eesti suurim vald peab hakkama saama. Lõppeva aastaga võrreldes on suurusjärk sama, ehkki vajadusi on kokkuhoiule vaatamata palju.

"Tegelikult 2021. aastast peale on omavalitsuste tulud kasvanud küll, aga mitte piisavas tempos. Kulud on ju kasvanud palju enam. Omavalitsustele justkui natuke leevendust lubatakse ümberjagamiste teel – piltlikult öeldes rikkamatelt omavalitsustelt vaesematele –, kuid ma ei näe, et see kataks ära meie kasvavad kulud. Võtame või käibemaksu, mis kahe protsendipunkti võrra ju uuest aastast tõuseb," rääkis Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Euroopa Liidu projektides osalemine ei pruugi omavalitsusi peagi enam aidata, sest omaosaluseks pole raha.

"Reeglina meil on välja arvutatud, et see (omaosalus) on 30 protsenti, kuid on veel ka abikõlbmatuid kulusid, mis tuleb omaosalusele juurde lisada. Ja nendeks projektideks omaosaluse kokkusaamine on täna nüüd juba nii keeruline, et tuleb teha valikuid, milliseid projekte on üldse võimalik ellu viia," ütles Rogenbaum.

Ja kuigi Tallinnas leitakse, et kohalikud omavalitsused võiks ise kehtestada rohkem makse, on paljude omavalitsuste puhul keeruline välja mõelda, mille eest veel peaks raha küsima.

"Reklaamimaksust saame 13 000 eurot aastas, maamaksust 380 000. Need suurusjärgud sellised ju on. Vähemalt meie siin, Valgas ei oska välja mõelda, milline maks meile tooks tulu," sõnas vallavanem.

Valdade liitmise ajal loodeti, et suuremad omavalitsused saavad paremini hakkama. Saavadki, ainult et arengu asemel on lihtsalt äraelamine.