Läti Valka omavalitsus on maksejõuetu ja koostöö Valgaga lõppes

Piiriäärne Valka omavalitsus on maksejõuetu ja volikogu nõustus algatama rahanduse korrastamise protsessi. Suuri piiriüleseid projekte koos eestlastega nüüd enam teha ei saa ja Valga vald püüab leida Lätist teisi koostööpartnereid.

Lätis sõltub kohaliku eelarve suurus elanike arvust. Valka omavalitsuse registris on neid 8000, kuid veel tuhatkond on end aastate jooksul sisse kirjutanud Valga valda, sest Eestis on suuremad toetused ja parem tervishoiusüsteem. Veel 500 käib iga päev Eestis tööl. Nende maksud aga Valkani ei jõua ja nad ei kajastu ka sealses elanike registris, ehkki nende pered elavad Läti pool edasi ja kasutavad sealseid teenuseid.

"Meil on riigipoolsed kohustused samad, mis omavalitsuses, kus on näiteks tuhat elanikku rohkem. Ülesanded ju ei muutu – ikka peab olema tagatud laste õiguste kaitse, munitsipaalpolitsei ja küberrünnakute ennetamine. See kõik maksab palju ja tähendab, et saame üha vähem raha

eraldada spordile, kultuurile ja kogukonnaüritustele. See pole õige," lausus Valka omavalitsuse esimees Vents Armands Krauklis.

Läti riigikontroll heidab Valkale ette kulutusi, mille tegemiseks raha laekumine eelarvesse polnud kindel, ja suurt segadust kütte- ja veemajanduses.

Valka omavalitsus on palju aastaid olnud nagu majavalitsus, kelle kaudu tasusid elanikud oma kommunaalkulusid. Paljud aga jätsid maksmata, võlgu sisse ei nõutud ja riigikontrolli arvutuste põhjal ei vastanud ka tariifid tegelikele kuludele. Läinud aasta lõpul olid elanikud omavalitsusele võlgu üle miljoni euro.

"Valka finantsraskuste põhjus on meie hinnangul nõrk rahanduslik juhtimine ja ebapiisav sisekontroll. Eelarvesse kavandati tulu rohkem, kui tegelikult oli reaalne saada. Liiga optimistlikult võeti ka kohustusi Euroopa Liidu projektide täitmiseks, kuigi polnud mingit kindlust, kas neid kulutusi üldse saab teha," ütles Läti riigikontrolli nõukogu liige Ilze Badere.

Praegu on maksmata arveid 400 000 euro eest.

Kaht riiki ühendab Pudrumäe puhkeala. Edaspidi jäävad sellised investeeringud vähemalt mingiks ajaks ära, sest eelkõige jälgib rahandusministeeriumi komisjon, et Valka omavalitsus täidaks põhiseaduses ja teistes seadustes toodud ülesandeid.

Kaua stabilisatsiooniprotsess kestab, ei oska keegi öelda. Kõige hullem on aga see, et kui eelarve koostamise mudelis midagi ei muutu, on see ajutine lahendus.

"Otseselt võlgu Valka Valgale ei ole. Samas Valga-Valka ühist strateegiat, mis on väga oluline dokument Euroopa Liidust raha saamiseks, on Valga vallavalitsus asunud kirjutama koos Vidzeme planeeringuregiooniga. Eks see võib olla paratamatu, et Valka omavalitsus ühineb mõne piirkonna natuke jõukama omavalitsusega, olgu see Smiltene või Valmiera," lausus Valga vallavanem Mart Kase.