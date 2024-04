Lidl laieneb väiksematesse linnadesse

2022. aastal Eesti turule sisenenud Lidlil on kuus poodi Tallinnas ja ülejäänud kauplused asuvad Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis ja Rakveres.

Lidl Eesti pressiesindaja Katrin Seppel ütles ERR-ile, et järgmise poe avavad nad Kuressaares. Praegu otsitakse sinna juba töötajaid.

"Lähitulevikus on valmimas poed Võrus, Viljandis, Valgas ja Keilas. Tallinna tuleb juurde kaks poodi – T1 kaubanduskeskusse ja Mustamäe teele ning Tartu saab kolmanda poe kesklinna," kirjeldas Seppel edasisi plaane.

Seppel tõdes, et konkurents jaekaubanduses on väga tihe.

"Käib tihe rebimine nii klientide kui ka töötajate pärast. Siiski usume, et oleme siin oma koha leidnud," lausus Seppel.

Ta lisas, et alates sellest aastast on kõik Lidli palgapakkumised töökuulutustes avalikud, mis tähendab, et kandideerija saab enne tööleasumist info oma tulevase töötasu kohta. Töötajaid on kaubandusketi Eesti harus ligi 600.

Lidli sortimendist 80 protsenti koosneb nende omakaubamärgi toodetest, sest nii näeb ette nende ärimudel.

Millised olid Lidli mullused majandustulemused, avaldab ettevõte augustis.

Avamisaastal ehk majandusaastal, mis algas 1. märtsil 2022 ja lõppes eelmise aasta veebruari lõpus, oli Lidl Eesti käive 137 miljonit eurot ja kahjum 28,4 miljonit eurot, mille põhjuseks olid investeeringud ja nendega seotud protsessid. Kahjumi kavatseb Lidl katta järgmiste aastate kasumi arvelt.