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Lidl Eesti jäi rekordkäibe juures 24 miljoni euroga kahjumisse

Majandus
Lidli pood Kuressaares.
Lidli pood Kuressaares. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Majandus

Ligi viis aastat Eesti turul tegutsenud Saksa poeketi Lidli käive kasvas aastaga ligi 12 protsenti ja tegi senise rekordi, kuid kahjum ületas 24 miljonit eurot. Ettevõtte kinnitusel on see intensiivse laienemisfaasi puhul ootuspärane.

Lidl Eesti käive oli eelmisel majandusaastal ehk 2025. aasta märtsist kuni selle aasta veebruari lõpuni 169,45 miljonit eurot ning see kasvas aastaga 12 protsendi võrra.

Poekett tõi välja, et nende käibenumber oli senise Eesti turul tegusemise aja rekord, mille põhjuseks peab Lidl muu hulgas järjepidevat võrgustiku laiendamist: perioodi jooksul avati viis uut poodi, mis viis Lidli poodide koguarvu Eestis 22-ni.

Poevõrgu laiendamisse ja digitaliseerimisse investeeris ettevõte Eestis kokku ligi 17 miljonit eurot.

Kui eelmisel majandusaastal ulatus Lidli kahjum Eestis 25,51 miljoni euroni, siis lõppenud majandusaastal vähenes kahjum veidi, olles nüüd 24,12 miljonit eurot. Poeketi hinnangul on kahjumiga töötamine intensiivse laienemise ja investeerimise faasis tavapärane.

Täistööajaga töötajaid oli Lidlil keskmiselt 506 ning tööjõukulud ulatusid 16,61 miljoni euroni. Eesti riigile maksis Lidl maksudena 42 miljonit eurot.  

Lidl Eesti, Läti ja Leedu finantsjuht Egle Radziune sõnul iseloomustas möödunud majandusaastat järjepidev kasv ja areng. Ta märkis, et poeketil on Eestiga pikk plaan.

"Tugineme poevõrgu väljaehitamisel Lidli pikaajalisele rahvusvahelisele kogemusele. Aastast aastasse kasvavad käibenumbrid näitavad selgelt, et Eesti inimesed on Lidli tootevaliku ja hinna-kvaliteedi suhte väga soojalt vastu võtnud," lisas Radziune.

Eestis avas Lidl oma esimese kaupluse 2022. aastal, praeguseks on neil poode kümnes Eesti linnas.

Poekett on esindatud 32 riigis, kus haldab 12 900 kauplust ja enam kui 230 logistikakeskust, kus töötab kokku 395 000 töötajat.

Kõikide Lidli kaupluste käive oli 2025. majandusaastal kokku 140,2 miljardit eurot.

Lidli säästupoed on osa Schwarzi kontsernist, mille peakontor asub Saksamaal Neckarsulmis.

Toimetaja: Karin Koppel

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