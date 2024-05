Ringkonnakohus: Keres Kallase nimel 15 000 eurot annetama ei pea

Tallinna ringkonnakohus tühistas reedese otsusega Harju maakohtu mullu aprillis tehtud otsuse. Ringkonnakohus tegi tühistatud osas uue otsuse, millega rahuldas hagi osaliselt.

Ringkonnakohus jättis jõusse maakohtu otsuse selle osa, mis kohustas Kerest teavitama kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Duo Media Networks OÜ-d sellest, et 30. novembril aastal 2021 eetris olnud Kuku raadio saates "Sihik" avaldatud väide, nagu oleks peaminister Kaja Kallas korraldanud 17. juunil 2021 riigi kulul samasuguse ürituse nagu Mailis Reps 13. jaanuaril 2020, on vale, ja taotlema Duo Media Networks OÜ-lt raadiosaates "Sihik" kohtu poolt määratud teate avaldamist enda kulul.

Muus osas otsustas ringkonnakohus jätta hageja ehk Kallase nõuded rahuldamata. Kohus otsustas jätta menetluskulud maakohtus ja ringkonnakohtus poolte endi kanda ja rahaliselt kindlaks määramata. Kassatsiooni võib esitada riigikohtule 30 päeva jooksul.

Ringkonnakohus kontrollis hageja ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude puhul, kas kaudne faktiväide "hageja korraldas 17. juunil 2021 riigi kulul samasuguse ürituse nagu Mailis Reps 13. jaanuaril 2020" on väär.

Eesti Keele Instituudi sõnaveebi kohaselt väljendab omadussõna samasugune kellelegi või millelegi sarnanemist või samalaadsust eelnevalt või järgnevalt mainituga võrreldes.

Kuigi teatud asjaolud, mille üle pooled ei vaielnud ning mille osas kostja tugines kriminaalasja protokollidele, iseloomustasid mõlemat üritust, ei korraldanud Kallas ringkonnakohtu hinnangul samasugust üritust nagu Reps.

Tsiviilasjas esitatud tõenditest nähtub, et Repsi üritusele kutsumisel viidati sünnipäevale. Pooled ei vaidle, et hageja üritusele kutsumisel hageja sünnipäeva tähistamisele ei viidatud. Kutse kohaselt kutsuti valitsuse liikmete õhtusöögile. Seega ei korraldanud Kallas ringkonnakohtu hinnangul samasugust üritust nagu Reps.

Hagejal ehk Kallasel on seadusest tulenevalt lisaks õigusele nõuda andmete avaldajalt ebaõigete andmete ümberlükkamist õigus nõuda temalt ka muude toimingute tegemist, mis on suunatud avaldatud andmete ümberlükkamisele.

Näiteks on hagejal õigus nõuda, et andmete avaldaja esitaks taotluse meediaväljaandele või muule isikule ebaõigete andmete ümberlükkamiseks tema kulul. Seega kohustas ringkonnakohus kostjat teavitama kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Duo Media Networks OÜ-d sellest, et Kuku raadios esitatud väide on vale.

Ringkonnakohus jättis hageja mittevaralise kahju hüvitamise nõude rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et asjas esitatud tõenditest ei nähtu, et kostja eesmärgiks oli hageja au ja väärikuse kahjustamine. Üksnes ürituste väärast samastamisest ei saa järeldada advokaadi kutse-eetika reeglite rikkumist.

Harju maakohus tegi mullu aprillis otsuse peaminister Kaja Kallase hagis vandeadvokaat Paul Kerese vastu, leides, et Keres esitas Kallase suhtes valeväiteid ja peab moraalse kahju hüvitamiseks maksma 15 000 eurot. Kerese kaitsja ütles toona, et kaebab otsuse edasi. Kallas tervitas kohtuotsust ning rõhutas, et see näitab, kuidas laimamisel ei saa õigustust olla. Keres osaleb Mailis Repsi kohtuprotsessil Repsi kaitsjana.