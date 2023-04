Kohus käskis Keresel maksta Kaja Kallasele 15 000 eurot kahjutasu

Harju maakohus tegi kolmapäeval otsuse peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) hagis vandeadvokaat Paul Kerese vastu, leides, et Keres esitas Kallase suhtes valeväiteid ja peab moraalse kahju hüvitamiseks maksma 15 000 eurot.

Kohus otsustas mõista Paul Kereselt Kaja Kallase kasuks välja ebaõigete faktiväidete ja ebakohase väärtushinnangu avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju eest õiglane hüvitis kohtu äranägemisel summas 15 000 eurot ja määrata kohtuotsuse täitmise korras, et Paul Keres peab maksma väljamõistetud hüvitise SA Hille Tänavsuu Vähiravifond "Kingitud elu" arveldusarvele 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, seisab otsuse resolutiivosas.

Kallase hagi aluseks on kelmuses ja omastamises süüdistatava eksministri Mailis Repsi (Keskerakond) kaitsja Kerese väide 30. novembril 2021 Kuku raadio saates "Sihik", et sarnaselt Repsiga olevat ka Kallas pidanud oma sünnipäevapidu riigi kulul.

Harju maakohtu, mis on esimese astme kohus, hinnangul ei vasta see väide tõele ning lisaks kahjutasu maksmisele peab Keres avaldama kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Kuku raadio saates "Sihik" teade: "Minu, Paul Kerese poolt 30. novembril 2021. aastal algusega kell 12 eetris olnud Kuku raadio saates "Sihik" avaldatud väide, nagu oleks peaminister Kaja Kallas pidanud 17. juunil 2021. aastal sünnipäevapidu riigi kulul, on vale."

Sarnased avaldused tuleb tal avaldada ka teistes meediakanalites, mis tsiteerisid tema juttu Kuku raadios. Nende hulgas on Postimehe paber- ja veebiversioon, Delfi portaalid ja uudised.tv3.ee.

Lisaks peab Keres tasuma Kallasele menetluskulud kogusummas 13 410 eurot, mis koosnevad õigusabikuludest summas 12 810 eurot (61 tundi tunnitasuga 210 eurot, hind sisaldab käibemaksu) ning riigilõivust summas 600 eurot.

Kallasele määratud hüvitise suurus on oluliselt suurem kui varasematel sarnastel pretsedentidel. Kohus selgitas seda sellega, et Keres tekitas Repsi kaitsmiseks teadlikult meedias skandaali, esitades Kallase kohta valefakte ja tema kohta ebaõigeid väärtushinnanguid, et juhtida negatiivset avalikku tähelepanu oma kaitsealuselt.

Harju maakohtu otsuse peale saab edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.