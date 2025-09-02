Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid

"TLT territooriumil, lõppjaamades ja sõidukites ei korraldata poliitilisi üritusi." Selle leppis AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) juhatus kokku tänavu mais, viis kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi, kirjutab Delfi.

Kolm kuud hiljem, 31. augustil ehk möödunud pühapäeval toimus Tallinnas Linnahalli trammipeatuses Eesti 200 pressiüritus, kus erakond tutvustas enne oktoobrikuiseid KOV-valimisi linnapeakandidaati ja programmi.

Kell 13 väljus tramm, mis viis osalejad tunnisele sõidule läbi pealinna. Trammi käepidemetele olid rippuma pandud erakonna rippreklaamid, trammis oli suur Eesti 200 logoga plakat, mis paistis välja ka trammi tagumisest klaasist.

Pühapäeval märkas üritust ajakirjanduses TLT juhatuse esimees Kaido Padar, kelle sõnul kogunes juhatus esmaspäeval koosolekule, kus tunnistas, et tegemist oli tööõnnetusega.

"Me tegelikult eksisime iseenda reeglite vastu, mis me kehtestanud oleme," nentis Padar, lisades, et Eesti 200 taotlus pääses kogemata läbi.

Eesti 200 erakonna juhatuse liikme Daniel Kõivu sõnutsi ei olnud erakond teadlik TLT kokkuleppest valimisreklaami mitte teha.