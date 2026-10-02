Aleksei Jašin vahetab Eesti 200 sotside vastu

Jašin ütles Delfile, et arutas oma poliitilist tulevikku nii senise erakonna kui ka Reformierakonnaga, kuid otsustas lõpuks sotside kasuks eelkõige maailmavaate ja talle oluliste teemade tõttu.

"Minu valik on eeskätt teemadepõhine ja maailmavaateline," ütles Jašin. Ta tõi esile, et sotsiaaldemokraadid on läbi aja pööranud palju tähelepanu haridusele.

Lahkumise tagamaid selgitades ütles Jašin, et pooldas Eesti 200 ühinemist Rohelistega juba pärast mulluseid kohalikke valimisi. Tema hinnangul hakati sellega praegust valimistsüklit arvestades tegelema liiga hilja, mis tekitas temas pettumust.

Jašin rõhutas, et küsimus ei olnud üksnes erakonna võimaluses järgmistel riigikogu valimistel valimiskünnis ületada, vaid ta hindas ka enda võimalust Eesti 200 nimekirjas parlamenti pääseda väikeseks, kui erakond koguks vaid viis protsenti häältest.

Jašin kandideeris 2025. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Tallinnas Lasnamäe linnaosas. Vaatamata sellele, et ta oli olnud abilinnapea, sai ta ainult 291 häält ning ei osutunud valituks.