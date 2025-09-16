Rahvusringhäälingu kanalid alustavad valimisväitlustega

Kohalike omavalitsuste valimiste eel viivad Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadiokanalid läbi rohkem kui 20 valimisväitlust eesti ja vene keeles. Valimissaadete tsükli avab ETV "Valimisstuudioga" sel teisipäeval kell 20.

16. septembril algavad Eesti Rahvusringhäälingus valimissaated – ETV, Vikerraadio, ETV+ ja Raadio 4 pakuvad kohalikel teemadel kaasamõtlemist enam kui 20 debatis. Veebis koondab valimissaated ja laiemalt valimistega seonduva info ERR-i valimisportaal valimised.err.ee.

Esimesena alustab valimissaadetega ETV, kus viiel teisipäeval küsitlevad poliitikuid Andres Kuusk, Mirko Ojakivi ja Liisu Lass.

"Valimisstuudio" esimene saade juhatab arutelud sisse erakondade esindajate debatiga valimiste võtmeküsimustest ja küsib, kas erakonnad näevad eelseisvaid valimisi kui kohaliku elukorralduse alust või pigem nn suure poliitika peegeldust. Tulekul on debatid Narva ja Pärnu teemadel ning Tartu ja Tallinna linnapeakandidaatidega.

"Valimisstuudio" otsesaated on ETV eetris teisipäeviti kell 20 ja jätkuna kell 21.40. ETV valimisväitlused saavad ka viipekeelse tõlke – otseülekandes Jupiteris, kordusena ETV2 ekraanil neljapäeviti.

Vikerraadio alustab "Valimisstuudiotega" 30. septembril, kui parlamendis esindatud erakondade esimehed väitlevad omavalitsuste rolli üle. Oktoobri teisipäevadel ja neljapäevadel on tulekul Narva, Pärnu, Tartu ja Tallinna fookusega väitlused.

2. oktoobril jõuab kuulajateni saade omavalitsusest, mis selgub loosi teel - valikus on omavalitsused, kus on püsielanikke vahemikus 1000-9999. Vikerraadio "Valimisstuudioid" juhivad vastavalt piirkondadele Arp Müller, Mirko Ojakivi, Lauri Varik, Jüri Nikolajev ja Kristi Raidla.

Venekeelsed teledebatid saavad alguse 24. septembril ETV+ kanalil. Avasaade keskendub laiemalt venekeelse elanikkonna teemadele, sellele järgnevalt on debattide keskmes vastavalt Lasnamäe, Narva ja kogu Tallinna teemad. Saateid juhivad Andrei Titov, Tatjana Gassova ja Jüri Nikolajev. Valimistega seotud teemadele keskendub oktoobris ka "Narva stuudio".

Raadio 4-s toimub valimiste eel üheksa raadioväitlust, neist viis Tallinna stuudiost ja neli Narva stuudiost. Tallinna teemadebattide kõrval võtab Raadio 4 fookusesse Kohtla-Järve, Narva ja Jõhvi küsimused. 6. oktoobril algavaid valimissaateid juhivad Andrei Titov Tallinnas ja Mihhail Komaško Narvas.

Rahvusringhäälingu uudisteportaal kannab veebis üle tele- ja raadioprogrammide valimissaated. Valimistega seonduvad uudised, praktiline info ja ERR-i valimissaadete peegeldused koonduvad portaali erilehele valimised.err.ee.

Valimiste tulemusi kajastavad 19. oktoobril nii ERR-i tele-, raadio- kui ka veebikanalid.