X!

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi

Eesti
Valimised Ida-Virumaal 2021. aastal.
Valimised Ida-Virumaal 2021. aastal. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Ida-Virumaa on Eestis ainus maakond, kus pärast valimisi on üks omavalitsus vähem: liituvad Toila ja Jõhvi vald. Tihedaim rebimine volikogusse käibki ühinevas vallas.

Enamikus Ida-Virumaa omavalitsustes mõjutab valimisi see, et võrreldes eelmiste valimistega on valimisõigusega inimesi märksa vähem. 2021. aastaga võrreldes on Ida-Viru maakonnas sel korral hääletamisõigusega valijaid vähem 35 000 ehk samapalju kui on kogu Saaremaal elanikke.

Enim puudutas välisriikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmine Sillamäed. Võrreldes eelmiste valimisega on 11 000 elanikuga linnas valimistel hääle andjaid peaaegu poole vähem.

Kõige arvukamalt vähenes valijate hulk Narvas, kus hääleõiguseta jäi peaaegu 17 000 elanikku ehk Viljandi linna jagu rahvast.

Kusjuures piirilinnas, nagu ka kogu maakonnas, ei ole kokku kuivanud mitte ainult valijate, vaid ka valitavate nimekiri. Kõige tähelepanuväärsem on linnapea Raigi nimekiri, kus eelmisel korral oli 85 ja sel korral vaid 38 liiget.

Kõige ihaldusväärsem on volikogu koht ühinevas Jõhvi ja Toila vallas, kus 21 kohale kandideerib 174 inimest ehk konkurss ühele kohale on ligemale 8,3. Madalaim huvi on Sillamäel, kus ühele kohale on kolm soovijat.

Kui erakondadest rääkida, siis Ida-Virumaal peegeldavad valimised hästi olukorda riigis ja suhtumist juhtivasse valitsuserakonda. Veel juunis oli Reformierakonnal kindel plaan Ida-Virumaal senisest aktiivsem olla, kuid lõpuks suudeti oma nimekiri välja panna vaid Jõhvis ja Narvas. Neli aastat tagasi olid nad Kirde-Eestis esindatud viies omavalitsuses.

Ida-Virumaa on hea näide sellestki, kuidas sai valimisnimekirjade esitamise rohkuselt üle-eestilise võidu EKRE. Ida-Virumaal ollakse seitsmest omavalitsusest esindatud kuues, kuid enam kui kümme kandidaati pandi välja vaid Jõhvis ja Alutagusel. Näiteks Narvas on EKRE-l väljas kaks inimest ja Sillamäel on neil üks esindaja.

Kui enamikus Ida-Virumaa omavalitsustes on väike võimalus, et üks nimekiri saab volikogus üle poole kohtadest, siis Sillamäel on Keskerakonna ülekaalukas võit 99% kindel. Kusjuures Keskerakond on sel sajandil toimunud kuutel kohalike omavalitsuste valimistel hõivanud valimiste järel alati üle poole Sillamäe volikogu kohtadest.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad oktoobrikuu kolmandal nädalal.

Ida-Virumaal valimistega seotud olulisemad arvud
Elanike ja valimisõigusega elanike arv on antud 15. juuli seisuga.
Valimisõigusega elanike arv kinnitatakse pärast 19. septembrit, mis on viimane võimalus omavalitsust vahetada.

Kogu maakond
Volikogudes kohti: 147
Kandidaate: 849
Konkurss: 5,8
Elanike üldarv: 127 344
Valimisõigusega elanikke: 75 127
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
47,3% (132 785 - 110 080 - 52 017)

Narva linn
Volikogus kohti: 31
Kandidaate: 209
Konkurss: 6,7
Esindatud on neli erakonda (Keskerakond, KOOS, EKRE, Reformierakond), kolm valimisliitu ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 51 480
Valimisõigusega elanikke: 27 279
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
46,6% (54 644 - 44 781 - 20 865)

Kohtla-Järve linn
Volikogus kohti: 25
Kandidaate: 151
Konkurss: 6,04
Esindatud on viis erakonda (SDE, Isamaa, KOOS, Keskerakond, EKRE), üks valimisliit ja 2 üksikkandidaati.

Elanike üldarv: 31 292
Valimisõigusega elanikke: 19 070
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
38,9% (32 690 - 26 976 - 10 493)

Jõhvi vald + Toila vald
Volikogus kohti: 21
Kandidaate: 174
Konkurss: 8,29
Esindatud on kuus erakonda (Parempoolsed, Keskerakond, EKRE, Reformierakond, Isamaa, KOOS) ja kolm valimisliitu.

Elanike arv Jõhvi + Toila: 15 594
Valimisõigusega elanike arv Jõhvi + Toila: 10 734
Valimisaktiivsus 2021 Jõhvi + Toila (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
55,5 % (15 821 - 13 094 - 7262)

Elanike arv Toilas: 4409
Valimisõigusega elanike arv Toilas: 3375
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
57,5% (4638 - 3833 - 2205)

Elanike arv Jõhvis: 11 185
Valimisõigusega elanike arv Jõhvis: 7359
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
54,6% (11 183 - 9261 - 5057)

Sillamäe linn
Volikogus kohti: 21
Kandidaate: 64
Konkurss: 3,05
Esindatud on kaks erakonda (EKRE, Keskerakond), üks valimisliit ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 11 651
Valimisõigusega elanikke: 5578
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
44,1% (12 328 - 10 296 - 4539)

Lüganuse vald
Volikogus kohti: 19
Kandidaate: 113
Konkurss: 5,95
Esindatud on neli erakonda (SDE, EKRE, Keskerakond, Isamaa), kaks valimisliitu ja kaks üksikkandidaati.

Elanike üldarv: 7949
Valimisõigusega elanikke: 5834
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
56.5% (8275 - 7009 - 3962)

Narva-Jõesuu linn
Volikogus kohti: 15
Kandidaate: 63
Konkurss: 4,2
Esindatud on neli erakonda (Keskerakond, KOOS, Parempoolsed, Isamaa), üks valimisliit ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 4802
Valimisõigusega elanikke: 3039
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
62,8% (4564 - 3971 - 2495)

Alutaguse vald
Volikogus kohti: 15
Kandidaate: 75
Konkurss: 5
Esindatud on kolm erakonda (Parempoolsed, Isamaa, EKRE), kolm valimisliitu ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 4576
Valimisõigusega elanikke: 3593
Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)
60,7% (4463 - 3953 - 2401)

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:14

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Charlie Kirki mõrvarile tahetakse määrata surmanuhtlus

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

Kolmapäev tuleb vihmane

16.09

ETV spordisaade, 16. september

16.09

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Tartus hakkas keset linnakära kasvama päevalill

16.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

16.09

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

16.09

Vance ja Miller lubasid Kirki tapmise eest kättemaksu

16.09

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

ilmateade

loe: sport

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

ETV spordisaade, 16. september

loe: kultuur

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

16.09

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

16.09

Viive Noor tähistab 70. sünnipäeva seni suurima isikunäitusega

16.09

Joonas Sildre tutvustas USA-s Arvo Pärdi elulool põhinevat graafilist romaani

loe: eeter

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

16.09

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

16.09

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

Raadiouudised

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16.09

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16.09

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

16.09

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

16.09

Ilm püsib vihmane ja jahe

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo