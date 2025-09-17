Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi

Ida-Virumaa on Eestis ainus maakond, kus pärast valimisi on üks omavalitsus vähem: liituvad Toila ja Jõhvi vald. Tihedaim rebimine volikogusse käibki ühinevas vallas.

Enamikus Ida-Virumaa omavalitsustes mõjutab valimisi see, et võrreldes eelmiste valimistega on valimisõigusega inimesi märksa vähem. 2021. aastaga võrreldes on Ida-Viru maakonnas sel korral hääletamisõigusega valijaid vähem 35 000 ehk samapalju kui on kogu Saaremaal elanikke.

Enim puudutas välisriikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmine Sillamäed. Võrreldes eelmiste valimisega on 11 000 elanikuga linnas valimistel hääle andjaid peaaegu poole vähem.

Kõige arvukamalt vähenes valijate hulk Narvas, kus hääleõiguseta jäi peaaegu 17 000 elanikku ehk Viljandi linna jagu rahvast.

Kusjuures piirilinnas, nagu ka kogu maakonnas, ei ole kokku kuivanud mitte ainult valijate, vaid ka valitavate nimekiri. Kõige tähelepanuväärsem on linnapea Raigi nimekiri, kus eelmisel korral oli 85 ja sel korral vaid 38 liiget.

Kõige ihaldusväärsem on volikogu koht ühinevas Jõhvi ja Toila vallas, kus 21 kohale kandideerib 174 inimest ehk konkurss ühele kohale on ligemale 8,3. Madalaim huvi on Sillamäel, kus ühele kohale on kolm soovijat.

Kui erakondadest rääkida, siis Ida-Virumaal peegeldavad valimised hästi olukorda riigis ja suhtumist juhtivasse valitsuserakonda. Veel juunis oli Reformierakonnal kindel plaan Ida-Virumaal senisest aktiivsem olla, kuid lõpuks suudeti oma nimekiri välja panna vaid Jõhvis ja Narvas. Neli aastat tagasi olid nad Kirde-Eestis esindatud viies omavalitsuses.

Ida-Virumaa on hea näide sellestki, kuidas sai valimisnimekirjade esitamise rohkuselt üle-eestilise võidu EKRE. Ida-Virumaal ollakse seitsmest omavalitsusest esindatud kuues, kuid enam kui kümme kandidaati pandi välja vaid Jõhvis ja Alutagusel. Näiteks Narvas on EKRE-l väljas kaks inimest ja Sillamäel on neil üks esindaja.

Kui enamikus Ida-Virumaa omavalitsustes on väike võimalus, et üks nimekiri saab volikogus üle poole kohtadest, siis Sillamäel on Keskerakonna ülekaalukas võit 99% kindel. Kusjuures Keskerakond on sel sajandil toimunud kuutel kohalike omavalitsuste valimistel hõivanud valimiste järel alati üle poole Sillamäe volikogu kohtadest.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad oktoobrikuu kolmandal nädalal.



Ida-Virumaal valimistega seotud olulisemad arvud

Elanike ja valimisõigusega elanike arv on antud 15. juuli seisuga.

Valimisõigusega elanike arv kinnitatakse pärast 19. septembrit, mis on viimane võimalus omavalitsust vahetada.



Kogu maakond

Volikogudes kohti: 147

Kandidaate: 849

Konkurss: 5,8

Elanike üldarv: 127 344

Valimisõigusega elanikke: 75 127

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

47,3% (132 785 - 110 080 - 52 017)



Narva linn

Volikogus kohti: 31

Kandidaate: 209

Konkurss: 6,7

Esindatud on neli erakonda (Keskerakond, KOOS, EKRE, Reformierakond), kolm valimisliitu ja üks üksikkandidaat.



Elanike üldarv: 51 480

Valimisõigusega elanikke: 27 279

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

46,6% (54 644 - 44 781 - 20 865)



Kohtla-Järve linn

Volikogus kohti: 25

Kandidaate: 151

Konkurss: 6,04

Esindatud on viis erakonda (SDE, Isamaa, KOOS, Keskerakond, EKRE), üks valimisliit ja 2 üksikkandidaati.



Elanike üldarv: 31 292

Valimisõigusega elanikke: 19 070

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

38,9% (32 690 - 26 976 - 10 493)



Jõhvi vald + Toila vald

Volikogus kohti: 21

Kandidaate: 174

Konkurss: 8,29

Esindatud on kuus erakonda (Parempoolsed, Keskerakond, EKRE, Reformierakond, Isamaa, KOOS) ja kolm valimisliitu.



Elanike arv Jõhvi + Toila: 15 594

Valimisõigusega elanike arv Jõhvi + Toila: 10 734

Valimisaktiivsus 2021 Jõhvi + Toila (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

55,5 % (15 821 - 13 094 - 7262)



Elanike arv Toilas: 4409

Valimisõigusega elanike arv Toilas: 3375

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

57,5% (4638 - 3833 - 2205)



Elanike arv Jõhvis: 11 185

Valimisõigusega elanike arv Jõhvis: 7359

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

54,6% (11 183 - 9261 - 5057)



Sillamäe linn

Volikogus kohti: 21

Kandidaate: 64

Konkurss: 3,05

Esindatud on kaks erakonda (EKRE, Keskerakond), üks valimisliit ja üks üksikkandidaat.



Elanike üldarv: 11 651

Valimisõigusega elanikke: 5578

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

44,1% (12 328 - 10 296 - 4539)

Lüganuse vald

Volikogus kohti: 19

Kandidaate: 113

Konkurss: 5,95

Esindatud on neli erakonda (SDE, EKRE, Keskerakond, Isamaa), kaks valimisliitu ja kaks üksikkandidaati.



Elanike üldarv: 7949

Valimisõigusega elanikke: 5834

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

56.5% (8275 - 7009 - 3962)



Narva-Jõesuu linn

Volikogus kohti: 15

Kandidaate: 63

Konkurss: 4,2

Esindatud on neli erakonda (Keskerakond, KOOS, Parempoolsed, Isamaa), üks valimisliit ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 4802

Valimisõigusega elanikke: 3039

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

62,8% (4564 - 3971 - 2495)



Alutaguse vald

Volikogus kohti: 15

Kandidaate: 75

Konkurss: 5

Esindatud on kolm erakonda (Parempoolsed, Isamaa, EKRE), kolm valimisliitu ja üks üksikkandidaat.

Elanike üldarv: 4576

Valimisõigusega elanikke: 3593

Valimisaktiivsus 2021 (elanike arv - valimisõigusega inimeste arv - valijate arv)

60,7% (4463 - 3953 - 2401)