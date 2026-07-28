ERR.ee avas presidendivalimiste teemalehe

Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal avas presidendivalimiste alamlehe, kuhu koondame valimistega seotud uudised, arvamused, reitingud ja ERR-i saated.

Alamleht asub aadressil err.ee/presidendivalimised ja sellele pääseb ka err.ee avalehe ülaribas olevale rubriigile "Presidendivalimised" klõpsates.

Alamlehele koondame ERR-is ilmuvad uudised, arvamused ja taustalood, mis puudutavad presidendivalimisi, samuti avaliku arvamuse uuringud ning valimissaated.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaate saab üles seada 21.-24. augustini.