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ERR.ee avas presidendivalimiste teemalehe

presidendivalimised
Presidendivalimiste teemaleht
Presidendivalimiste teemaleht Autor/allikas: ERR
presidendivalimised

Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal avas presidendivalimiste alamlehe, kuhu koondame valimistega seotud uudised, arvamused, reitingud ja ERR-i saated.

Alamleht asub aadressil err.ee/presidendivalimised ja sellele pääseb ka err.ee avalehe ülaribas olevale rubriigile "Presidendivalimised" klõpsates.

Alamlehele koondame ERR-is ilmuvad uudised, arvamused ja taustalood, mis puudutavad presidendivalimisi, samuti avaliku arvamuse uuringud ning valimissaated.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaate saab üles seada 21.-24. augustini.

Allikas: ERR.ee

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