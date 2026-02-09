Valimiskogu oleks praeguse seisuga 208-liikmeline

Kui presidendi valimine peaks minema valijameeste kogusse, kuuluks kehtiva seadusega sinna 107 volikogude esindajat ja 101 riigikogu liiget. Ehk kokku oleks valimiskogus 208 liiget.

Kõige rohkem, 10 esindajat saaks valimiskogusse Tallinna linn.

Tartu oleks valimiskogus esindatud nelja esindajaga.

Kaks valijameest saaksid Harku vald, Rae vald, Saue vald, Viimsi vald, Kohtla-Järve linn, Narva linn, Jõgeva vald, Rakvere linn, Põlva vald, Pärnu linn, Rapla vald, Saaremaa vald, Elva vald, Kambja vald, Tartu vald, Viljandi linn ja Viljandi vald.

Ülejäänud omavalitsused saavad saata valimiskogusse ühe inimese.

Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on soovinud suurendada kohalike volikogude esindajate osakaalu valimiskogus ligi kaks korda, sest haldusreformiga kahanes omavalitsustest tulevate valijameeste arv. Näiteks 2016. aastal oli valimiskogu suurus 335 liiget (neist omavalitsustest 234).

Presidendi valimised algavad augustis riigikogus. Kui president ei osutu kolmes hääletamisvoorus valituks, kutsutakse kokku valimiskogu. Valimiskogu koosneb riigikogu liikmetest ja kohaliku omavalitsuse volikogude esindajatest.

Kui ka valimiskogus ei osutu ükski kandidaat valituks, algab kogu protseduur riigikogus uuesti.