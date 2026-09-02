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Galerii: EKRE korraldas presidendivalimiste eel piketi

presidendivalimised
EKRE pikett Toompeal presidendi otsevalimiste toetuseks
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9 pilti
presidendivalimised

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) korraldas kolmapäeval enne riigikogu erakorralist istungit parlamendihoone eest piketi, et nõuda presidendi otsevalimiste kehtestamist.

EKRE hinnangul pole Eestis kehtival presidendivalimiste süsteemil mingit pistmist valimistega, vaid tegemist on parteide tagatubade kokkuleppega, mille tulemus vormistatakse riigikogus hääletusega. Sellisel teel ametisse määratud riigipea on EKRE väitel paratamatult poliitiliselt sõltuv ja tal puudub rahva usaldus. EKRE soovib põhiseaduse muutmist, et rahvas saaks ise valida riigipea.

EKRE fraktsioon ei osale kolmapäeval riigikogu istungil, kus parlament asub presidenti valima, kuna erakond toetab oma kandidaati Mart Helmet.

Kui riigikogus riigipead ära ei valita, jätkab EKRE Mart Helme presidendikampaaniat ja on valmis teda valimiskogus üles seadma.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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