Galerii: EKRE korraldas presidendivalimiste eel piketi

EKRE hinnangul pole Eestis kehtival presidendivalimiste süsteemil mingit pistmist valimistega, vaid tegemist on parteide tagatubade kokkuleppega, mille tulemus vormistatakse riigikogus hääletusega. Sellisel teel ametisse määratud riigipea on EKRE väitel paratamatult poliitiliselt sõltuv ja tal puudub rahva usaldus. EKRE soovib põhiseaduse muutmist, et rahvas saaks ise valida riigipea.

EKRE fraktsioon ei osale kolmapäeval riigikogu istungil, kus parlament asub presidenti valima, kuna erakond toetab oma kandidaati Mart Helmet.

Kui riigikogus riigipead ära ei valita, jätkab EKRE Mart Helme presidendikampaaniat ja on valmis teda valimiskogus üles seadma.