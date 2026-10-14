Netflix koondab ligi 1000 töötajat

Voogedastusega tegelev USA ettevõte Netflix koondab globaalselt kuus protsenti oma töötajatest ehk ligikaudu 1000 töökohta. Koondamised on tinginud aeglustuv kasv ja kasutajate vähenev kaasatus, kirjutab The Wall Street Journal.

Ettevõtte kaasjuhid Greg Peters ja Ted Sarandos teatasid kolmapäeva hommikul töötajatele saadetud e-kirjas, et enamik koondamisi puudutab toote-, tehnoloogia-, õigus- ja personaliosakondi.

"Meie missioon – lahutada maailma meelt – on ambitsioonikas ning selle täitmiseks peame paigutama oma inimesi ja ressursse distsiplineeritult," märkisid juhid töötajatele.

Kasutajate kaasatuse langusega silmitsi seisev Netflix on otsinud erinevaid võimalusi, kuidas panna tellijaid platvormil rohkem aega veetma. Muu hulgas on lisatud otseülekandeid ja pakutud ühispakette teiste voogedastusteenustega. Lisaks on teenusesse toodud videopodcaste ja Youtube'i sisuloojate saateid, aga ka spordi- ja muude sündmuste otseülekandeid.

Ehkki uuringufirma Antenna andmetel on platvormilt lahkujate osakaal USA-s veidi üle kahe protsendi ehk valdkonna vaieldamatult madalaim näitaja, on ettevõtte aktsiad kukkunud viimase 12 kuuga enam kui 40 protsenti.

Netflix pole tehnoloogia- ja meelelahutusettevõtete seas ainus koondaja. Nii Disney kui ka Amazon on viimaste kuude jooksul oma töötajate arvu märkimisväärselt vähendanud.

Peters ja Sarandos rõhutasid, et Netflix "jätkab jõulisi investeeringuid suure mõjuga valdkondadesse".

Koondamised viiakse läbi nädal enne järgmise kvartaliaruande avaldamist. Petersi ja Sarandose kinnitusel püsib ettevõte graafikus, et täita oma kogu aasta kasumiprognoos.

2022. aasta juunis toimunud eelmise suure koondamislaine eel oli Netflix teatanud esimesest kvartalipõhisest tellijate arvu langusest viimase kümnendi jooksul.