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Netflix vahetab juhte ja muudab sisustrateegiat

Välismaa
USA meediafirma Netflix
USA meediafirma Netflix Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Thomas Fuller
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Netflix ei suuda enam piisavalt uusi vaatajaid ligi meelitada ning voogedastushiiglane muudab oma juhtkonda ja sisustrateegiat.

Hiljuti selgus, et Netflix koondab üle maailma kuus protsenti oma töötajatest ehk ligikaudu 1000 inimest. Eelmisel nädalal vahetati ootamatult välja sisuosakonna juht Bela Bajaria. Esmaspäeval kaotas ametikoha ka filmiosakonna juht Dan Lin.

The Wall Street Journal toob välja, et kahe loovjuhi ametist vabastamine viitab Netflixi juhtkonna kavatsusele oma sisustrateegiat põhjalikult muuta.

Möödunud nädalal selgus, et Netflixi sisuosakonna uueks juhiks saab Peter Rice, kellel on laialdased kogemused filmi-, televisiooni- ja spordivaldkonnas. Rice asub ametisse sel nädalal ning hakkab vastutama ligikaudu 20 miljardi dollari suuruse ülemaailmse sisueelarve eest.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul kurtis Netflixi juht Ted Sarandos juba mitu kuud tagasi, et ameeriklased veedavad platvormil üha vähem aega ning teenuses napib uusi menuseriaale.

Samal ajal konkureerib Netflix üha teravamalt YouTube'i ja Tiktokiga, mis püüavad meelitada vaatajaid oma platvormidel rohkem aega veetma. Analüütikafirma Antenna andmetel ei ületanud Netflixi uute tellijate arv tänavu septembri lõpuks ühelgi kuul USA-s teenusest lahkunud tellijate arvu.

Pärast ebaõnnestunud katset Warner Bros üle võtta on Netflixi aktsia hind langenud. Ettevõte on juba hakanud vähendama investeeringuid videomängudesse ja taskuhäälingutesse ning keskendub taas rohkem filmidele ja telesarjadele.

The Wall Street Journal kirjutab samas, et vaatamata raskustele on Netflix endiselt voogedastusturul kõige mõjukam tegija. Ettevõte sihib tänavu 13–14-protsendilist tulukasvu ja 31,5-protsendilist ärikasumimarginaali.

Näiteks filmi "Narnia" treiler näitas, et Netflix suudab endiselt kõnetada suurt vaatajaskonda. Treiler, mille taustaks kõlas Led Zeppelini surematu hittlugu "Stairway to Heaven", kogus YouTube'is kiiresti ligi 80 miljonit vaatamist. Treiler avaldati päev enne koondamiste väljakuulutamist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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