FBI: direktor Kash Patel ei viibi Venemaal

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) lükkas ümber meedias kõlanud väited, et asutuse direktor Kash Patel saabus Venemaale.

FBI kinnitas kolmapäeval, et Patel viibis Virginias õiguskaitsega seotud üritusel.

ABC Newsi siduskanali videost on samuti näha, et Patel osales kolmapäeval Lynchburgis toimunud üritusel.

Varem kolmapäeval teatas USA kanal MS NOW kahele anonüümsele allikale viidates, et FBI juht saabus Venemaale, et osaleda FSB korraldatud kahepäevastel kohtumistel Moskvas ja Peterburis.

Juulis kirjutas väljaanne Politico, et Patel plaanib tõenäoliselt oktoobri keskel külastada Venemaad ning et tõenäoliselt võõrustab teda Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB).

Politico tõi välja, et tegemist oleks ebatavalise visiidiga, sest USA ja Venemaa suhted on jätkuvalt väga pingelised.

Viimati külastas ametis olev FBI direktor Venemaad 2013. aastal. Toona oli agentuuri eesotsas Robert Mueller ning Krimm oli veel Ukraina kontrolli all.

Politico märkis veel, et Patel on varem olnud seotud Venemaa-teemaliste juhtumitega, mis pärinevad Donald Trumpi esimesest ametiajast.