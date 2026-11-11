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Suurbritannia vahistas Venemaa kasuks luuramises kahtlustatava USA sõduri

Välismaa
Suurbritannia pealinn London
Suurbritannia pealinn London Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HENRY NICHOLLS
Välismaa

Londoni politsei teatel vahistati teisipäeval Suurbritannias Venemaa kasuks luuramises kahtlustatav USA sõdur, vahistamisele eelnes uurimine, mida viidi läbi koostöös Ühendriikide sõjaväe ja õiguskaitseasutustega.

Politsei teatel peeti 41-aastane Ameerika sõdur kinni Gloucesteri lähistel kahtlustatuna riikliku julgeoleku seaduste rikkumises ning ta viibib vahi all Londoni politseijaoskonnas.

"See oluline vahistamine ja uurimine on Ühendkuningriigi ja USA ametivõimude tiheda koostöö tulemus," ütles Londoni politsei terrorismivastase võitluse riiklik vanemkoordinaator Vicki Evans.

"Süüdistused on tõsised ning meie uurimine jätkub," lisas Evans.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel tänas Suurbritannia politseid ja luureagentuure.

"See oluline vahistamine on seotud spionaažisüüdistustega, mis teevad Ühendriikidele ja meie liitlastele sügavat muret," ütles Patel Londoni politsei avalduse kohaselt.

USA maaväe vastuluure väejuhatuse ülem kindral Sean Stinchon nimetas kahtlusalust kõrge auastmega sõduriks, kellele oli usaldatud tundlik teave. Tema väidetavad teod on kindrali sõnul "kainestav meeldetuletus, et siseohud on reaalsed ja püsivad".

Suhted Venemaa ja Suurbritannia vahel olid jahedad juba ammu enne Ukraina sõja algust. Neid on varjutanud mitmed spionaaži- ja atentaadiskandaalid, sealhulgas endise Vene spiooni Aleksandr Litvinenko mürgitamine 2006. aastal Londonis ning topeltagent Sergei Skripali mürgitamiskatse 2018. aastal Salisburys.

Septembris astus Londonis kohtu ette Briti mees süüdistatuna selles, et ta valmistas Venemaa sõjaväeluure nimel ette sabotaaži droonitehase ja droonitootmiskohtade vastu.

Politsei sõnul ei ole USA sõduri vahistamiseni viinud uurimine seotud ühegi teise käimasoleva terrorismivastase võitluse uurimisega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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