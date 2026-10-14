X!

Eestis tähistati rahvusvahelist kaisukarude päeva

Eesti
Foto: Airika Harrik
Eesti

Rahvusvaheliselt tähistatakse kolmapäeval päeva, mil tööle ja kooli võib kohvitopsi ja koolikoti kõrval kaasa võtta kaisukaru. Nii olid mõmmid liikvel ka erinevates asutustes üle Eesti.

Täpselt 10 aastat on ka Eestis Tartu mänguasjamuuseumi eestvedamisel oktoobrikuus tõstetud esile kaisukarusid ja mõmmide võimekust tööl, koolis või lasteaias päeva edukalt kaasa teha.

"See oli ühes Inglismaa kalendris, kust ma selle leidsin, ja selle nimi oligi lihtsalt nunnude asjade kalender ja seal oli selliseid kõikvõimalikke hästi armsaid päevi, mida tähistada. Kuna Tartu mänguasjamuuseumi maskott on karu ja meie jaoks on mängukarud hästi olulised, siis meie kõigist nendest päevadest oma südame järgi valisime karu," rääkis mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Aasta-aastalt osaleb aktsioonis aina rohkem asutusi, kes kaisukarusid seltsilisena oma igapäevatoimingutesse kaasavad. Nii näiteks istusid Raatuse kooli 1.a klassis lastega koos koolipinki ka nende kaisukarud. Edvardi kaaslase nimeks oli lihtsalt Mõmmi.

Kui Edvardile oli koolis esimene kord karude päeva tähistada, siis klassijuhataja Mare Leivo on tähtpäeva esile tõstmises juba vana kala.

"Natuke heldimus tuleb sisse, armas lapsepõlvemälestus. Ja esimene klass, nemad tahavad ikka kaisukaru vahepeal kaissu võtta ja seltsilist ja täna me leppisime kokku, et kui sul on soovi, võid oma armsa kaisukaru kaasa võtta," ütles Leivo.

Abiliseks on karud ka täiskasvanutele, et vähemalt sel ühel päeval aastas tuletada meelde mängurõõmu, aga pakkuda ka omamoodi turvatunnet.

"Nad täiesti mõnuga mängivad. Nad panevad karu kuskile arvuti taha, mingisse töökeskkonda. Suured mehed võtavad selle kaasa endale kuhugi kaablirullide ja keevitamisosakondade vahele. Kui me oleme väikesed inimesed, siis olenemata sellest, kas sa oled poiss või tüdruk, kui ma olen natuke kurb või kui ma kardan midagi, saan ma selle karule ära rääkida. Ja suurel inimesel on ka vaja ärarääkimist ja võib-olla just täna on karu see, kes need jutud ära kuulab," lausus Pärnits.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

ETV spordisaade, 14. oktoober

22:05

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:32

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

21:29

Eestis tähistati rahvusvahelist kaisukarude päeva

21:27

Lõuna-Eestis uuritakse põhjavee kasutamist soojuse tootmiseks

21:25

Ida-Virumaa ainus psühhiaatriahaigla lõpetab tegevuse

21:25

Õppus näitas lünki eestlaste varjumisoskustes

21:23

Eksperdid: Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile

21:08

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:20

Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

13:54

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

13.10

USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamisega

10:52

Eesti hoiab töökorras Venemaa kasutatavat gaasitoru

13.10

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

07:39

Riigikogu opositsioon esitab valitsusele umbusaldusavalduse

13.10

Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida

11:11

Trump lubas Gröönimaal alustada ulatuslikke maavarade otsinguid

07:03

Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus

15:49

Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

ilmateade

SPORT

22:20

ETV spordisaade, 14. oktoober

22:05

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

21:32

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

21:08

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

loe: kultuur

18:47

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

17:18

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

16:54

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

loe: eeter

20:17

"Pealtnägija": Eesti kodanik maksis armastuse eest vabadusega

17:32

"Pealtnägija": kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene?

15:11

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

12:53

Mullateadlane: sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (14.10.2026 18:00:00)

15:50

Spetsialistide puudus viib Ahtme psühhiaatriahaigla sulgemiseni

15:45

Narva piirijärjekorda haldav ettevõte küsib raskuste tõttu tegevustoetust

15:35

Põlvas uuritakse põhjavee kasutamist uutes küttelahendustes

15:30

Raadiouudised (14.10.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (14.10.2026 12:00:00)

11:30

Narva volikogu maksab eelmistele juhtidele osa saamata palgast

11:20

Trumpi diislilepe pälvib pahameelt nii kodupartei kui demokraatide ridadest

11:10

Päästeamet testib taas ohuteavitust

11:05

Riigikogu lubab 16-aastased noored europarlamenti valima

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo