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Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus avatud näitus toob lavakangelased taas vaatajateni

Eesti
Foto: PM/Scanpix
Eesti

2010. aastast avatud Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu on toonud lasteni mitmeid tuntud lugusid alates Sipsikust kuni Pettsoni ja Finduseni. Teatri Kodu keldrikorrusel avatud näitus toob nüüd nii uuemad kui ka vanemad lavakangelased taas vaatajateni.

Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu orginaalloominguna on aastate jooksul lavale jõudnud kümmekond lavastust. Kuigi lavakangelastest nukkude hulgas on neid, kes on vajunud juba unustusse, on mitmed tegelased endiselt laste seas tuntud ja oodatud.

"Meie kõige esimesed lavaleastujad olid Sipsik ja Anu, nii et neidki on väga tore sellel Sipsiku juubeliaastal näidata. Aga näiteks väikese printsi kostüümid on väga haruldased meie näitusel. Me ei ole kunagi varem näidanud kostüüme näitustel, nii et neid on ka kindlasti hästi põnev nii suurtel kui väikestel vaadata," sõnas Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Näitusele on aga jõudnud ka muuseumitöötajate üks suuri lemmikuid "Öö mänguasjamuuseumis", kus said endale elu sisse muuseumi nukkude koopiad, kes tõid vaatajateni öised seiklused oma elupaigas.

"On näha, kuidas muuseuminukud ja muuseumikarud on tegelikult teatrinukkudeks ja teatrikarudeks muutunud. Originaalnukkudel on tohutult põnevad lood, et kuidas nad üldse mänguasjamuuseumisse ei jõudnud, kuidas mõned nendest on terve maailma läbi rännanud, kuidas nad tagasi jõudsid. Need nukud on tõeline meistritöö, sest tavaline nukk ju lihtsalt istub meil vitriinis, aga nemad on pandud laval liikuma," ütles Tartu mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro.

Nukuteatri ja selle lavataguse tutvustamisega loodab muuseum lapsi ka teatripisikuga nakatada.

"Kui ma olin üsna väike laps, siis mu vanaema viis mind Tallinnas Nukuteatrisse Buratinot vaatamas. Kui lavale astus Karabas-Barabas ja hakkas seal möirgama, siis mina ehmatasin nii ära ja nutsin kogu südamest. Lõpuks terve saalitäis lapsi nuttis ja Buratino pidi lavale tulema ja ütlema, et lapsed ärge nutke, kõik läheb hästi. Meie etendused ongi ju loodud väiksematele lastele, et nad saaksid oma esimese teatrikogemuse siin ja on tulevikus võimelised ka natukene karmimaid tükke vaatama, mis on elust enesest," ütles Vaaro.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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