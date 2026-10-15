Riigikantselei otsib 10 miljoni euro toel AI-koolituste vahendajat

Riigikantselei otsib partnerit, kes looks 10 miljoni euro eest veebiplatvormi Eesti.ai töötubade ja muude koolitusformaatide vahendamiseks.

Programmi "Kõige targem AI-rahvas" eesmärk on vähemalt 100 000 Eesti elaniku osalemine tehisaru töötubades ja teistes õpiformaatides, et edendada selle tööalast kasutamist.

Nüüd otsib riigikantselei partnerit, kes arendaks ja haldaks veebiplatvormi minu.eesti.ai ja pakuks selle kaudu inimestele ligipääsu tehisarutöötubadele ja muudele tehisarupädevust toetavatele õppeformaatidele. Platvorm peaks toetama Eesti elanike tehisarupädevuste süsteemset ja laiaulatuslikku kasvu.

"Platvorm peab ühendama õppijad, koolitajad ja teised tehisaru kogukonna osapooled, võimaldama koolituste vahendamist ja kogukondlikku teadmiste jagamist ning toetama kasutaja tehisaru pädevuse arengu hindamist ja jälgimist," sedastavad hanketingimused.

Lisaks tuleb platvormi arendajal luua sinna tuhat praktilist lühikoolitust, mille abil platvormile kasutajaid meelitada, ning koondvaadete kaudu peab jälgitav olema ka programmi tulemuslikkus.

Niisugused lühikoolitused, mida hankedokumentides nimetatakse õpiampsudeks, on lühikesed praktilised õpetused mingi konkreetse tehisaru kasutamise oskuse kohta, mis võivad olla videoklipi vormis, aga ka näiteks kirjelduse või kontrollnimekirjana.

Veebiplatvorm peab olema ööpäev ringi kättesaadav ja selle esilehte peab saama kuvada kuni 400 000 inimesele üheaegselt. Platvormi kasutamiseks peab end autentima ning korraga saab selle teenuseid kasutada kuni 3000 sisseloginud kasutajat.

Kasutajaliidese disain peab tuginema Eesti brändi disainisüsteemile ning see peab ühilduma makselahendusega, et koolituste eest saaks tasuda.

Lisaks platvormi loomisele tuleb hanke võitjal tegeleda ka töötubade vahendamisega ning sihtgruppide teavitamisega sotsiaalmeedia, otsepostituste, erialavõrgustike ja muude kanalite kaudu. Veebiplatvormi arendajal tuleb luua ja hallata ka kvaliteetsete koolitajate võrgustikku ning vastutab selle eest, et teenusepakkujaid oleks seal vähemalt poolsada.

Riigikantselei plaani kohaselt peaks koostöö hanke kaudu leitava partneriga algama selle aasta lõpus ning kestma kolm aastat.

Eesti.ai algatuse käivitas valitsus jaanuaris eesmärgiga tehisaru abil Eesti majandust edendada. Juunis sai algatus lisaeelarvest 11 miljonit eurot, millest 5,2 miljonit oli suunatud riigikantseleile, et viia ellu programmi "Kõige AI-targem rahvas".