Halb tagasiside võib Eesti.ai koolitaja tasu kärpida

Eesti.ai raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe.

Jaanuaris käivitas valitsus Eesti.ai algatuse, mis peaks aitama tehisaru abil Eesti majandust edendada ning riigikantselei algatas hanke, mille eeldatav maksumus on viis miljonit eurot.

Algatuse mõte on suurendada inimeste tehisaruteadmisi ja oskusi. Eesmärk on, et aastatel 2026–2027 osaleks vähemalt ühes Eesti.ai töötoas või õpiampsus 100 000 tööealist Eesti elanikku.

Hange on jagatud neljaks osaks. Need hõlmavad kontaktkoolituste, veebikoolituste ja suuremate ürituste korraldamist ning läbiviimist. Nõuete kohaselt peab pakkuja raamlepingu täitmiseks kaasama vähemalt kaks koolitajat, kes peavad mõlemad vastama nõudele.

Koolitajal peab olema varasem kogemus

Koolitaja peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema ettevalmistanud ja läbi viinud vähemalt viis täiskasvanutele suunatud tehisaru teemalist koolitust, näiteks õpiampsud, töötoad, loengud, seminarid või häkatonid. Nende kestvus peab olema olnud vähemalt neli akadeemilist tundi ehk 45 minutit.

Teine valik on, et koolitajad on teinud vähemalt kaks täiskasvanutele suunatud tehisaru teemalist koolitust kestvusega vähemalt 20 akadeemilist tundi.

Kvaliteedi tagamiseks peab pakkuja meeskonnas olema projektijuht. Tema peab olema riigihanke algamisele eelnenud 36 kuu jooksul osalenud projektijuhina vähemalt kahe lepingu täitmisel, mille esemeks oli hankeesemele sarnaste ürituste korraldamine.

Hankeesemele sarnasteks üritusteks loeb hankija lepingud, mille raames on korraldatud näiteks õpiampse, töötubasid, loenguid, seminare, häkatone või muid samalaadseid üritusi. Iga lepingu raames korraldatud üritustel peab olema olnud kokku vähemalt sada osalejat.

Kvaliteeti näitab tagasiside

Lisaks on tehnilises kirjelduses nõue osalejatelt tagasiside küsimine, tagamaks läbiviidud sündmuste kvaliteeti.

Eesti.ai elanikkonna suuna juht Katrin Isotamm sõnas, et hanketingimusi kujundades lähtuti sellest, et hankes saaks osaleda võimalikult lai ring pakkujaid, kellel on praktiline kogemus tehisaru teemaliste töötubade ja teiste õpiformaatide läbiviimisel. "Tehisaru kasutusvõimalused igapäevatöös arenevad pidevalt," nentis ta.

Isotamm rääkis, et tehnoloogia pakutavate võimaluste tundmise kõrval on oluline mõista ka konkreetse valdkonna toimimist ja tööprotsesse. Seetõttu seati nõuded eelkõige varasemale praktilisele kogemusele.

"Kvaliteedi tagamisel on oluline roll osalejate endi hinnangul," lisas ta. Isotamm selgitas, et tagasiside mõjutab otseselt seda, kas ja millises mahus tehtud töö eest tasutakse. Samuti mõjutab edasisi tellimusi see, milliste teemade vastu on inimestel tegelik huvi. Seega sõltuvad edasised tellimused läbiviidud töö kvaliteedist ja nõudlusest.

Tagasiside määrab tasu

Tellija tasub hankelepingu hinna täies ulatuses partnerile üksnes juhul, kui tagasiside koolituse kohta on andnud raamlepingu partnerile vähemalt 75 protsendi koolitusel osalejatest ja koolitusel osalejatelt saadud tagasiside näitaja aritmeetiline keskmine on vähemalt 4 punkti.

Tellija tasub 50 protsenti hankelepingu hinnast raamlepingu partnerile, kui tagasiside koolituse kohta on andnud raamlepingu partnerile vähemalt 50 kuni 74,9 protsenti koolitusel osalejatest ja koolitusel osalejatelt saadud tagasiside näitaja aritmeetiline keskmine on vähemalt 3,5 punkti, kuid jääb alla 4 punkti.

Tellija ei tasu raamlepingu partnerile hankelepingu hinda, kui tagasiside koolituse kohta on andnud raamlepingu partnerile vähem kui 50 protsenti koolitusel osalejatest või kui koolitusel osalejatelt saadud tagasiside aritmeetiline keskmine näitaja on alla 3,5 punkti.

Teenuseid ei pea olema viie miljoni euro ulatuses

Viis miljonit eurot on maksimaalne summa, mille ulatuses saab pärast lepingute sõlmimist hanke kehtivusaja jooksul esitada pakkujatele tellimusi. Seda summat pakkujate vahel ette ei jagata ja see ei tähenda ka kohustust tellida teenuseid kogu viie miljoni euro ulatuses. Tellimine toimub vastavalt vajadusele.

Hankele esitati kokku 46 pakkumust, lepingute sõlmimine algab teisipäeval. Pärast lepingute sõlmimist saab hakata esitama tellimusi. Kui palju erinevaid töötubade läbiviijaid hanke kehtivusaja jooksul kaasatakse, pole veel teada, sest tellimine toimub vastavalt vajadusele.