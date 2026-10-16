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Pärnu uus jäätmekava toob prügi äraandmisse mitu muudatust

Eesti
Foto: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Pärnu linna volikogu võttis neljapäeval ühehäälselt vastu jäätmekava aastateks 2027-2031. Kõige märgatavam muudatus on see, et edaspidi toimub sorteeritud prügi üleandmine kodust. Uue korra järgi kaovad linnast avalikud papi- ja pakendikonteinerid. Alles jääb vaid üldkasutatav klaastaara mahuti.

"Suures osas kannab selle süsteemi ringitegemise kulu tootjavastutusoganisatsioon. Riik on ette näinud, et paberi ja kartongi eest pead sa korra kvartalis maksma 50 senti ja ülejäänud segapakendi eest pead sa maksma 50 senti," selgitas Pärnu planeerimisvaldkonna abilinnapea Robert Kiviselg.

Kas inimene kogub pakendid kodus spetsiaalsesse kilekotti või konteinerisse, sõltub prügi kogusest ja sorteerija soovist.

Avalike sorteeritud prügi mahutite süsteem ei ole hästi toiminud. Neid jäätmeid, mis konkreetsesse mahutisse ei kuulu, on omajagu. Jäätmete eramajadest kogumine annab võimaluse seda kontrollida.

"Meil mitmes omavalitsuses ja paljudes leibkondades on kogumispraktika järjest paranenud. Eelmisest aastast on meil näiteks biojäätmeid liigiti kogutud koduukselt. Ja see on näidanud juba tulemusi," lausus kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse valdkonna asekantsler Ivo Jaanisoo.

Uus jäätmekava jõustub 2027. aasta septembris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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