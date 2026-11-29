Ukraina on valmis Venemaaga praeguse rindejoone ulatuses relvarahuks, et sillutada teed diplomaatilisteks läbirääkimisteks Moskvaga, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval antud intervjuus Katari riiklikule meediakanalile Al Jazeera.

Zelenski sõnul ei ole Venemaa presidendil Vladimir Putinil kavatsust Ukrainast lahkuda. Kuigi relvarahu praegusel rindejoonel oleks väga suur kompromiss, kinnitas ta, et Kiiev on diplomaatiaks valmis.

"Oleme valmis sellisteks sammudeks – peatuda seal, kus praegu oleme. Me räägime relvarahust kokkupuutejoonel," ütles ta Al Jazeerale.

Zelenskõi kommentaarid tehti mitu nädalat pärast seda, kui USA vahendatud rahukõnelused Venemaaga Abu Dhabis ei andnud mingeid konkreetseid kokkuleppeid. Putin lükkas hiljem tagasi võimaluse sõlmida relvarahu, mis hõlmaks energiataristut ja Musta mere laevaliiklust – seda pärast Ukraina 17. ja 19. novembri rünnakuid, milles sai kahjustada osa Krimmi sillast.

Moskva nõuab endiselt, et Ukraina loovutaks territooriumi okupeeritud Donbassi piirkonnas – nõudmine, mis on Kiievi jaoks täiesti vastuvõetamatu. Euroopa Liit on märkinud, et enne Venemaa mis tahes nõudmiste arutamist peab kehtima relvarahu.

Ukrainas ja Euroopas tuntakse muret, et Washington võib asuda Moskvaga ühele poolele – eriti pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja ja väimees Jared Kushner kiitis 25. novembril väljaandele Politico antud intervjuus Putinit ning kordas Venemaa vaieldavaid seisukohti.

Zelenski sõnas, et kuni Trump on võimul, loodab ta, et USA president leiab viisi sõja lõpetamiseks nii, et olukord ei kujuneks selliseks, kus vaid Ukraina peab selle eest maksma.

Rinne Ukrainas on viimase kahe sõja-aasta jooksul muutunud väga vähe; see kulgeb läbi Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblasti, samuti osaliselt Sumõ, Dnipropetrovski ja Harkivi oblasti.

Ukraina on viimastel kuudel saavutanud teatud edu, eelkõige operatsiooni "Vivaldi" raames – mitmeetapilise ettevõtmise käigus, mille eesmärk on vabastada osa Donetski oblasti põhjaosast. Zelenski sõnul õnnestus Ukrainal sel sügisel vabastada rohkem territooriumi, kui Venemaal õnnestus vallutada.

Korpuse ülem brigaadikindral Andri Biletski teatas oktoobris, et operatsiooni "Vivaldi" käigus vabastati kokku 16 asulat ning 277 ruutkilomeetrit territooriumi läks taas Ukraina kontrolli alla.

Kuna rindejoonel on edasiminek olnud väike, on Venemaa sel aastal hoogustanud rünnakuid Ukraina majandustaristu vastu, sihtides sadamaid, tehaseid ja ladusid.

Talve lähenedes on Moskva üha enam keskendunud sellele, et eraldada olulised linnad – nagu Kiiev ja Odessa – energiavõrgust.