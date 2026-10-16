Keelereise korraldanud ettevõtja jättis kümned pered tuhandete eurode ja reisita

Keeleõppereiside korraldaja Gerri Vihmani ettevõtete kaudu on kümned pered maksnud laste reiside eest tuhandeid eurosid, kuid osa reise on viimasel hetkel ära jäänud ja raha pole tagastatud. Vihmani sõnul ootab praegu raha tagasi umbes 40 õpilase vanemad, kelle nõuete kogusumma ulatub ligikaudu 50 000 euroni.

Sel sügisel pidi 12 Jüri kooli õpilast minema keelereisile Hispaaniasse. Õpetaja organiseeris reisi koostöös osaühinguga Keeleõppereisid.

Esmalt tuli tasuda 450 eurot ning 18. augustiks pidi olema kogu summa makstud. Kogu keelereisi maksumus oli 1260 eurot. "Iga vanem maksis selle summa," sõnas üks Jüri kooli lapsevanem ERR-ile.

Reisikorraldaja pidi organiseerima lennupiletid, majutuse peredes, keeltekooli Hispaanias Madridis ning kindlustuse. Lapsevanema sõnul tundus kõik usaldusväärne viimase kohtumiseni ettevõtte Keeleõppereisid omaniku Gerri Vihmaniga. "See tundus juba natuke kahtlane," ütles lapsevanem.

Probleeme on olnud ka varem

Kohtumisel selgitas üks lapsevanem, et Vihmanil on varemgi olnud reisikorraldusega probleeme, mistõttu jäi Lagedi kooli reis Inglismaale ära. Ta uuris, ega nendega samamoodi ei lähe. Vihman vastas, et on oma vigadest õppinud.

Reisikorraldaja lubas lapsevanematele õige pea lennupiletid saata. Teisipäeval saatis aga Vihman kirja, kus teatas, et reisi ei toimu. Pärast seda hakkasid õpetajad uurima, kas lapsevanematel on võimalik lennupiletid endil broneerida.

Vihman olevat vastanud, et tal pole lastevanematele raha tagasi maksta, sest tal pole seda enam. Lapsevanemad proovisid ka ise lahendusi leida, kuniks selgus, et Vihman polnud ka Hispaanias ühtegi makset teinud. "Saime aru, et ta on arvatavasti algusest peale plaaninud meilt raha varastada või on tegemist kelmusega," ütles lapsevanem. Vihman sai lapsevanematelt kokku 15 120 eurot.

Vihman: igas ettevõtmises võib olla tõuse ja mõõne

Vastuses ERR-ile sõnas Vihman, et igas ettevõtmises võib olla nii tõuse kui ka mõõne ja alati ei pruugi minna nii, nagu soovitud. Ta ütles, et on korraldanud keelereise pea 20 aastat. "Kunagi pole alustanud mingi projektiga, et seda teadlikult hiljem tühistada ja kelleltki rahad kätte saada," sõnas Vihman.

Ta nentis, et enamus reise on õnnelikult läinud ja üldjoontes alati rahule jäädud. Kokku on Vihman aastate jooksul tühistanud seitse reisi. "Põhjuseid on erinvaid – kes omal soovil või olen pidanud ise tühistama ja kindlasti on puudujääke majandamisel," selgitas Vihman. Ta kinnitas, et ärajäänud reiside rahad on tagastatud kõikidele, välja arvatud viimase kahe tühistatud reisi puhul.

Praegu ootavad raha tagasi umbes 40 õpilase vanemad ja suurusjärk on 50 000 eurot. "Tegelen raha tagastamisprotssiga, aga eks kõik võtab aega," nentis Vihman. Ta lisas, et on olnud kontaktis tarbijakaitseametiga.

Vihman: ka ühe Tartu kooli reis jäi ära

"Aususe ja läbipaistvuse huvides pean mainima, et ühe Tartu kooliga juhtus samasugune lugu, nagu Jüri kooliga," ütles Vihman. "Järeldused tehtud ja tuleb tekkinud olukorraga tegeleda ja osapooltega koostööd teha – on see siis tarbijakaitseamet või politsei," sõnas Vihman.

Tarbijakaitseameti tarbijaõiguste nõustamise valdkonnajuht Margot Leen ütles, et tarbijavaidluste komisjoni poole on pöördunud tänavu neli tarbijat seoses ettevõttega Keeleõppereisid OÜ. Kaks neist said raha tagasi, üks võttis avalduse tagasi. Praegu on menetluses üks avaldus.

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördus 2024. aastal kümme tarbijat seoses ettevõttega Keelereisid Eesti OÜ. Viis neist said raha tagasi, neli võtsid avalduse tagasi ning ühe kaebus lõpetati, kuna tarbija ei kõrvaldanud puuduseid.

"Kui tarbijad on reisi eest maksnud ning reisikorraldaja kinnitab, et reisi ei toimu, on tarbijal õigus makstud raha tagasi saada," sõnas Leen. Seega võimalike probleemide korral peaks tarbija esmalt esitama kauplejale kirjaliku kaebuse. Kaebuses peab olema välja toodud konkreetne nõue.

Kaupleja on kohustatud vastama kaebusele 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis on tarbijal õigus pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole. Lepingust tuleneva vaidluse korral saab lõpliku otsuse teha kohus või tarbijavaidluste komisjon.

Tarbija saab vaadata, kas kaupleja on mustas nimekirjas

Tarbijad saavad alati enne tehingu sooritamist või lepingu sõlmimist vaadata, kas kaupleja ei ole kantud komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtjate nimekirja.

Äriregistri andmetel on Vihman nii ettevõtte Keelereisid Eesti OÜ kui ka Keeleõppereisid OÜ omanik. Esimene on äriregistrisse kantud aastal 2013, teine aastal 2024. Mõlemal on esitamata majandusaasta aruandeid.

Viimasest Keelereisid Eesti OÜ esitatud aruandest selgub, et 2023. aastal ei teeninud ettevõte müügitulu ning kahjumiks kujunes 124 022 eurot.

Tarbijakaitseameti teenuste järelevalve büroo juhataja Diana Lints ütles, et vastavalt turismiseadusele on reisiettevõtja kohustatud omama nõuetekohast tagatist ning esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate reisiettevõtjana tegutsemise kohta.

Tagatis peab vastama seaduses sätestatud miinimumnõuetele ning olema piisav seaduses nimetatud kohustuste täitmiseks, sealhulgas reisijatele reisitasude tagastamiseks reisiettevõtja maksejõuetuse korral.

Tarbijakaitseamet on Keeleõppereisid OÜ puhul nende nõuete täitmist kontrollinud ning alustas 30. aprillil ettevõtja suhtes järelevalvemenetluse. Ettevõtjale on tehtud ettekirjutus tagatise omamise kohustuse rikkumise tõttu ning rakendatud on ka sunniraha.

Õpetaja tegi taustakontrolli

Jüri kooli direktor Triinu Luiga rääkis, et antud olukorras oli kool vahendaja rollis, kuna õpetajad olid need, kes pakkusid reisikorraldaja lapsevanematele välja. "Sama inimese esindatud firmadega on koolil varasemalt olnud viis edukat keelereisi," sõnas Luiga. Ta nentis, et õpetaja tegi ka taustakontrolli ja ei tulnud välja midagi, mis oleks tekitanud kahtlust, et seda firmat ei peaks usaldama.

Luiga selgitas, et ühel hetkel küsis õpetaja Madridist otse kontaktidelt üle, kas kokkulepped on jõus ning sealt öeldi, et nendega pole ühendust võetud.

"Oleme valla juristiga praegu kokku leppinud, et ta on valmis aitama lapsevanemaid selle olukorra lahendamisel," ütles Luiga. Lisaks on firma esindaja saatnud 14. oktoobril kirja, milles väidab, et 14 päeva jooksul tagastatakse raha.

Kool pole politseisse pöördunud, sest kontakt ja maksed toimusid otse, mitte kooli vahendamisel ning seega pole ka seaduslikku õigust ühtegi avaldust teha, vaid seda peavad lapsevanemad eraldi tegema.

Lagedi kooli direktor Oliver Hoole kinnitas, et ka nende koolil on Vihmaniga kokkupuude olnud. "Oleme selle ettevõttega käinud reisidel kokku kuus korda ja kõik need korrad on sujunud täiesti probleemideta," sõnas ta.

Hoole nentis, et reisi pole korraldanud kool, vaid õpetaja on seda vahendanud. Ta lisas, et ka tänavu kevadel pidi kool reisile minema, kuid umbes nädal enne reisi toimumist andis Vihman teada, et vastuvõttev keeltekool ei saa õpilasi siiski vastu võtta ja reis tuleb tühistada. "16 õpilast pidid minema ja praeguseks on pooled ehk kaheksa raha tagasi saanud," nentis Hoole. Tema sõnul maksis üks lapsevanem üle 1000 euro reisi eest.