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Kristina Kallas: lääne ühiskonnas on paigast vanemliku ja õpetaja vastutuse balanss

Eesti
Foto: Haridus- ja teadusministeerium
Eesti

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase hinnangul on tänapäeval koolide ja õpetajate õlule pandud ebarealistlikult suur koorem, samal ajal kui lapsevanemad peaksid võtma selgema vastutuse.

Kallas rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et kohustus laste ja noorte haridusteed toetada on kõigil täiskasvanutel tervikuna. Tema sõnul kannavad vastutust lapse kasvatamise eest nii lapsevanemad, õpetajad kui ka kohaliku omavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi ning tugiteenuste spetsialistid.

"Meil on tõesti, mitte ainult Eestis, vaid laiemalt lääne ühiskonnas balanss paigast ära vanemliku vastutuse ja õpetaja vastutuse vahel," ütles minister.

Kallas tõdes, et praegu on lapse toetamisega seotud kohustused peamiselt õpetaja kanda.

"Õpetaja peab tänapäeval tagama, et laps on piisava unega, et suuta õppetöös kontsentreeruda, et ta toituks korralikult ja käituks tervislikult. Samuti, et ta liiguks piisavalt, et tal ei oleks sotsiaalmeediasõltuvust ja ta ei mängiks liiga palju arvutimänge. Õpetaja peab kontrollima, kas tal on vihikud kaasas ja kehalise kasvatuse riided olemas," selgitas Kallas.

Kallas võrdles tänast olukorda enda kooliajaga, mil selliste probleemide korral kutsuti kooli vanemad ning nõuti neilt vastutust.

"Tänapäeval on see kõik kooli ja õpetaja vastutada. Õpetaja on justkui lapsevanem ja õpetaja ühes ametis. See piir on minu jaoks samamoodi paigast ära ja lastevanemate ootused õpetajatele ei ole realistlikud," sõnas ta.

Kallase sõnul on vaja seda piiri nihutada.

"Õpetaja töö on õpetada lapsele oma ainet, teatud oskusi ja pädevusi, aga tema ülesanne ei ole 24/7 vastutada lapse kasvatamise eest," sõnas Kallas.

Eestis on praegu umbes 1600 õpilast, kes ei tea siiani, millises koolis nad sügisel oma haridusteed jätkavad. Kallase sõnul on umbes pooltel neist koolikoht olemas, kuid nad ei ole veel süsteemi sisse kantud.

"Kujutame ette, et neist 800 last üle Eesti on sellised, kelle vastu mitte keegi täiskasvanu ei ole mitte kunagi huvi tundnud. Mitte keegi ei ole tahtnud nendega tegeleda: ei vanemad ega ka teised täiskasvanud nende laste ümber," lausus Kallas.

"Täna on nad olukorras, kus me kõik viskame neid nagu kuuma palli ja otsime, kes on süüdi: kas Tallinna linn, haridus- ja teadusministeerium või haridusminister isiklikult," lisas ta.

Kallase sõnul ei aita süüdlase otsimine olukorda lahendada. "Me peame ühiskonnana tunnistama, et oleme neid lapsi juba pikemat aega alt vedanud. Praegu on nad meil lihtsalt lõpuks ometi pildis, me räägime neist ja püüame nendega tegeleda," lisas ta.

Kallas: mõned lapsed ei tea, et peavad sügisel kooli minema

Kallas rõhutas, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on teha kindlaks ja leida üles need lapsed, kes ei tea, kuhu nad sügisel õppima lähevad.

"Huvi pärast helistasin eile isiklikult kümnesse kohalikku omavalitsusse ja küsisin, kas nad on neid lapsi otsinud. Enamus on otsinud. Nad on helistanud ja teavad, kus need lapsed on," kinnitas ta.

Kallas tõi välja mitmed probleemid, mis mõjutavad koolikohtade võimaldamist.

"Näiteks on Ukraina lapsed, kelle nimi on nimekirjas, kuid telefonikõnele vastates öeldakse, et nad on Ukrainas ning pole kindel, kas nad tulevad tagasi," tõdes ta.

Samas on Kallase sõnul lapsi, keda ei ole õnnestunud üldse kätte saada ning ka neid, kes telefonikõnele vastavad, kuid ei ole teadlikud, et nad peavad sügisel üldse kooli minema.

"Näiteks ühes väiksemas linnas on linnavalitsus öelnud, et tulge homme meie juurde ja arutame koos läbi, millised on lapse soovid ja hinded ning kuidas ta saaks edasi õppima minna," ütles Kallas.

Tema sõnul on nende laste puhul tulnud ette väga erinevaid juhtumeid ning esmakordselt nende lastega päriselt tegeletakse.

"Järgmise aasta õppetund on võib-olla see, et enne, kui me lastele põhikooli lõpudiplomid kätte anname ja nad teele saadame, tuleks jälgida, kas laps on üldse esitanud kuhugi edasiõppimise avalduse," sõnas Kallas.

Kallas rõhutas, et täiskasvanud peaksid laste tulevikuplaanidel rohkem silma peal hoidma, sest paljud võivad olla oma tulevikuvalikute suhtes segaduses. Tema sõnul leidub ka lapsi, kellelt polegi kunagi küsitud, mida ta edasi teha soovib.

"Karjäärinõustamist ja laste tuleviku üle arutamist peaksime tegema juba põhikoolis, mitte alles siis, kui nad on kooliuksest välja läinud ja hakkame neid pärast suvevaheaega sügisel taga otsima," tõdes Kallas.

Toimetaja: Anna Gerda Nurmetalo

Allikas: "R2 Hommik!", intervjueerisid Bert Järvet ja Jüri Muttika

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