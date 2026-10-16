Galerii: avati uuendatud Mäo liiklussõlm

Mäo liiklussõlmes sai valmis viis bussipeatust, kaks ringristmikku ja 30-kohaline autoparkla. Uuendused parandavad oluliselt Kesk-Eesti inimeste liikumisvõimalusi, sest nüüd hakkavad Mäos peatuma ka kommertsliinid. Ümberkorralduste käigus unustati aga üks pisiasi – Mäos pole bussireisijate jaoks tualetti.

Reede südapäeval tegi Lux Expressi buss Mäos esimese sümboolse peatuse, et ümberehitustööd lõppenuks kuulutada ja bussiliiklus avada.

"Esmaspäeva hommikuks on siin 10 liini Lux Expressi omasid, mis liiguvad Tallinna poole, ja 10 liini, mis liiguvad Tartu poole," ütles Järvamaa ühistranspordikeskuse direktor Urmas Kupp.

Ka teiste bussifirmade huvi Mäos peatuda on olemas, nemad võivad lisanduda 2. novembrist.

Kuigi liiklussõlme avakõnedes rõhutati, et Mäos liiklemine on nüüd ohutum ja ka kaugbussid on valmis seal peatuma, unustati üks pisiasi – nimelt pole Mäos korralikku tualetti, seda asendab ajutine konteinerkäimla.

"Transpordiametil ei ole kohustust ega õigust kulutada ühtegi senti täiendavate reisiterminalide rajamiseks. Meie ülesanne on riigiteede hoid ja arendamine. Ühistranspordikeskused ja kohalikud omavalitsused on need, kes saavad ühistranspordipeatuseid või terminale rajada," lausus transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Järvamaa ühistranspordikeskuses on juba küpsenud plaan keset põldu tühjana seisev vana reisiterminal maha müüa ja selle raha eest ehitada Mäosse uus. Siis laheneb ka tualeti mure. Taristuminister Kuldar Leis leidis, et uue reisterminali rajamine pole siiski ainult Järvamaa omavalitsuste asi.

"Ma arvan, et kõige loogilisem selliste objektide puhul on see, kus riik ja kohalik omavalitsus teevad koostöö," ütles Leis.

Reedel tehti sümboolselt algust ka Tallinna-Tartu maanteel Käsukonna ja Imavere vahelise lõigu ümberehitamisega.

"Selleks on umbes kaks aastat aega. Ja see on küll kaheksa kilomeetrit, aga sinna hulka jääbki Imavere sõlm, kus viiakse Viljandi poolt tulev liiklus üle Tallinna-Tartu maantee. Mitmetasandiline ristmik, ohutud ühendused. Aga me teame, et Mäost edasi Käsukonnani jääb veel umbes 15-16 kilomeetrit, ka see vajab ehitamist. Meil see teehoiukavas ja plaanides on, kui uus rahastusperiood seda lubab, siis me tahaksime paari aasta jooksul hakata ka seda rajama," rääkis Sauk.