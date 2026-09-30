Mäo liiklussõlme ehitus jätkub veel mõnda aega

Mäo liiklussõlme ümberehitustööd ei saanud tähtajaks valmis ja veel mõnda aega jätkatakse piirete paigaldamist. Samas ootavad kohalikud pikisilmi Mäo viadukti bussipeatuse avamist, mis peaks parandama Kesk-Eesti liikumisvõimalusi.

Valminud on kaks ringristmikku, neli bussipeatust ja parkla, trassilt mahakeeramiseks ehitati uued rambid.

"Liiklus avati juba eile. Kõik ühendused on nüüd uuesti tagatud. Liiklust uues parklas veel ei toimu, siin on veel ehitaja materjale ja ka buss ei käi siin veel," ütles transpordiameti Ida osakonna juhataja Anti Palmi.

Järvamaa ühistranspordikeskuse tegevdirektor Urmas Kupp ütles, et Kesk-Eesti elanike liikumisvõimaluste parandamiseks hakkavad Mäo viadukti juures peatuma nii kommertsliinid kui ka kohalikud bussid.

"Kuna Lux Express on andnud taotluse sisse, et ta on nõus hakkama peatuma alates 14. oktoobrist, siis me püüame endi bussiliinid ka niimoodi sättida," rääkis Kupp.

Lisaks paneb Järvamaa ühistranspordikeskus Paide ja Mäo vahel käima etteveobussi. Ööpäeva jooksul läbib Mäo ristmikku kõigis suundades umbes 70 kaugliinibussi, vedajaid on kuus. Paljud neist on nüüd valmis Mäos uuesti peatuma.

"Täna on meil taotlused sees. Veel ühtegi luba ei ole väljastatud, kus oleks muudetud sõiduplaani, aga need on töös. Vedajatel huvi on," märkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Esimeste seas ilmutas huvi Mäos senisest rohkem peatuda bussiettevõte Lux Express.

"Meie tänane plaan on selline, et nii Tallinna kui ka Tartu suunal peatub iga päev kümme bussi Mäo risti peatuses. Nädalavahetustel, kui me lisareise teenindame, peatub täiendavalt üks buss mõlemas suunas," selgitas Lux Express Estonia tegevjuht Ingmar Roos.

Lux Express teenindas mullu Põltsamaal Puhu ristis veidi alla 40 000 reisija, Mäo peatusel võib ettevõtte hinnangul olla sama suur potentsiaal.

"Oleme reiside arvu arvestanud samas suurusjärgus. See tähendaks, et ühe väljumise kohta on kolm-neli reisijat," lisas Roos.

Päris kõigega tulevased reisijad Mäos siiski rahule jääda ei saa, sest läbi tuleb ajada konteinertualettidega. Mure laheneb, kui Järvamaa ühistranspordikeskusel õnnestub vana reisiterminal maha müüa ja ehitada Mäo viadukti peatusse uus reisikeskus.