Eesti ja Läti vahel on kujunenud tüliõunaks piiriäärne hübriidpark

Eesti ja Läti vahel on kujunenud tüliõunaks piiriäärne Lode hübriidpark. Utilitas Wind ehitab 18 tuuliku ja akusalvestitega pargi Lätti, kuid selle mõjualasse jäävad pigem Eesti külad. Mulgi vallavalitsus püüdis arendust Läti kohtus vaidlustada, kuid edutult.

Otse kahe riigi piirile pole tuuleparki varem tehtud. Utilitase juhtide sõnul sai asukohavalikul määravaks eelkõige võrguühendus, sest pargist jõuab elekter Eesti-Läti ühendusliini.

Praegu tehakse Arakste küla lähedal pinnasetöid, valatud on esimesed vundamendid, seadmedki on tellitud. Aasta pärast võiks hübriidpark anda esimest korda elektrit ja täielikult valmida ülejärgmise aasta esimesel poolel.

"Meil on 18 tuulikut, akusalvesti, nelja tunni akud. See kompleks on ühendatud kõik Eesti-Läti kolmandasse ühendusse. Nii et elektron liigub siit nii Eesti kui ka Läti poole, vastavalt sellele, kus on rohkem tarbimist," lausus Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Park maksab 200 miljonit eurot. 18 tuugenit paigaldatakse Lätti ja Utilitase soov on rajada Eesti poole veel neli.

"Kuni 300 000 eurot aastas makstakse omavalitsusele ja kohalikele elanikele. Ja rahvas näeb sellest pargist majanduskasu, oma piirkonna arengut," ütles Läti kliima- ja energeetikaministeeriumi parlamendisekretär Einars Cilinskis.

Vaiksest Penuja külast sõidab nüüd poole aasta jooksul läbi sada suurt rekat päevas, sest liiv ja kruus tuleb kohale vedada Eesti poolt.

Tee äärde on pandud kiirust piiravad märgid ja autojuhid püüavad olla ka üsna ettevaatlikud. Nii et algselt turismi arendamiseks mõeldud teejupp, mis Läti piirini viib, on nüüd kasutusel hoopis ehituses.

"Ühel Eesti omavalitsusel ehk antud juhul Mulgi vallal pole kaebeõigust teise riigi ehk Läti omavalitsuse otsuste peale. See pole küsimus ainult Lode tuulepargis, vaid üldse tuuleparkides laiemalt. Täna on selge, et kui võtame meie valla kaheksa kohta, kuhu soovitakse tuugenid paigutada, võtame naaberomavalitsused – Saarde kaks tuuleparki. Lisaks on teada, et Ipikus on tuulepark planeeritud. Seda kõike on siia piirkonda selgelt liiga palju," ütles Mulgi vallavanem Imre Jagomäe.

Mittetulundusühing Looduse ja Inimese Kaitseks viib aga valla toel läbi loodusuuringuid.

"Teostamisel ja osaliselt ka juba lõpetatud on loodusuuringud, mis käsitlevad linnustikku, nahkhiiri, ökoloogilist sidusust," lausus MTÜ Looduse ja Inimeste Eest juhatuse liige Urmas Maranik.

Lode park katab 110 000 majapidamise aastase elektrivajaduse.