Kaks Soome kodanikku tarnisid elektroonikat Venemaa sõjamasinale

Rahvusvahelise võrgustiku võtmeisik on ajakirjanike andmetel Nõukogude Liidus sündinud ettevõtja, kes sai Soome kodakondsuse 2018. aastal. Isikul on muuhulgas Hongkongis registreeritud ettevõte, mis on aastaid Venemaale elektroonikakomponente viinud.

Äritegevus kasvas kiiresti pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal Ukrainas agressioonisõda.

Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei oleks saanud tooteid Soomest otse Venemaale eksportida. Tooted jõudsid Venemaa sõjatööstust teenindavatele ettevõtetele. Võtmeisik eitas Yle ajakirjanikele antud kommentaaris Venemaa heaks tegutsemist.

Yle andmetel on peamise tegija äripartneriks olnud tema naaber, kelle nimel on ettevõte Serbias. Äripartner on uurimuse kohaselt variisik, kelle nime on komponentide müügil ära kasutatud. Kõnealune isik ütles ajakirjanikele, et andis oma nime venelasest sõbra kasutusse.