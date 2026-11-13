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Soome kaitseminister: Venemaa testib, kui palju lääs on valmis järele andma

Välismaa
Soome kaitseminister Antti Häkkänen
Soome kaitseminister Antti Häkkänen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Saksamaa suurim ajaleht Bild kirjutas reedel, et Venemaa nõudmised puudutavad ka Soomet ja Balti riike. Soome kaitseminister Antti Häkkänen ütles, et Venemaa kompab praegu, kui palju on Euroopa ja USA valmis tema nõudmistele järele andma.

Saksa lehe andmetel tahab Moskva Euroopa uue julgeolekukorraldusega sundida Soomet NATO-st lahkuma, panna allianssi likvideerima oma sõjaväebaasid Eestis, Lätis ja Leedus ning kujundama Moldova ümber föderatsiooniks.

Häkkänen märkis, et Venemaa on esitanud sarnaseid nõudmisi juba pikka aega, sealhulgas 2021. aastal. Häkkäneni hinnangul loodab Moskva, et NATO riigid kehtestavad endale piiranguid, mis teenivad Venemaa huve, vahendas Yle.

"Sellised teemad ei ole mitte mingil juhul läbirääkimiste objektiks. Venemaa teab seda. On täiesti ennekuulmatu üldse midagi sellist välja pakkuda," ütles Häkkänen.

Soome kaitseminister leiab, et Venemaa testib praegu, kui palju Euroopa ja USA on valmis tema nõudmistele järele andma.

"Mida leebemalt suhtub lääs Venemaa sõjalistesse ambitsioonidesse, seda kaugemale Venemaa oma katsetustega läheb. Venemaa testib lääne piire nii kaugele, kui lääne järeleandlikkus seda võimaldab," tõdes Häkkänen. 

Häkkäneni sõnul peaks lääne peamine sõnum olema, et sõja jätkamine toob Venemaale üksnes kaotusi, mis võiks sundida Moskvat tõsisemalt läbirääkimistel osalema.

Toimetaja: Karl Kivil

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